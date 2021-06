Les matériaux biosourcés répondent aux enjeux de développement durable en laissant une empreinte environnementale plus favorable, mais pas que. Bien sélectionnés, ils peuvent avoir un impact économique positif sur les territoires, car ces matières proviennent de ressources locales. Ils participent également à l’amélioration de la qualité de l’air de nos habitats et prolongent la durée de vie des bâtiments. C’est pour toutes ces raisons que BCI a choisies de proposer à ses clients, des matériaux biosourcés, pour compléter son offre d’isolation. Focus sur ces matériaux de demain et sur leurs avantages indéniables avec BCI.

Qu’est-ce qu’un matériau biosourcé ?

C’est un matériau issu du vivant, d’origine animale (ex. : laine de mouton) ou végétale (ex. : bois, paille, Ouate de cellulose, chanvre), avec une faible empreinte écologique et peu polluante, souvent issue de production locale ou du recyclage.

Pourquoi privilégier des matériaux biosourcés ?

L’utilisation de matériaux biosourcés concourt significativement au stockage de carbone atmosphérique et à la préservation des ressources naturelles, elle répond donc aux grands enjeux de transition écologique que nous rencontrons. C’est pourquoi elle est encouragée par les pouvoirs publics lors de la construction ou de la rénovation des bâtiments.



“ Les matériaux biosourcés ont de nombreuses qualités à la fois pour notre environnement, mais aussi pour le confort des habitants. Je m’explique. Les matériaux issus du vivant ou d’origine animale sont des isolants permettant de retarder au maximum le moment où la chaleur entrera dans la maison l’été, on parlera alors de déphasage thermique. C’est la capacité des matériaux composant l’enveloppe de l’habitation à ralentir la pénétration de la chaleur. Le déphasage lisse les écarts de températures intérieures dus aux variations de températures extérieures. En bref, de gagner en confort et de supprimer la climatisation ! Globalement, la chaleur en provenance de l’extérieur traverse l’isolant comme la laine de verre ou le polyuréthane en 3h pour 7h à 12h avec un isolant en matières naturelles ou biosourcés. Sans oublier qu’ils ont aussi de très bonnes qualités hygrométriques et acoustique ” explique Brice Aloth, gérant de BCI.

Quels sont les matériaux biosourcés utilisés par BCI ?

Le chanvre, le coton, la fibre de bois, la ouate de cellulose.

Y a-t-il d’autres avantages, peut-être moins connus, à utiliser ces matières ?

“ Oui, le confort de travail pour les poseurs ! La laine de verre et la laine de roche véhiculent de nombreuses particules fines lors de la pose et tout le monde le sait, ça gratte ! Alors que les matériaux biosourcés, en fibres tissées, ne grattent absolument pas. Il nous est déjà arrivé d’utiliser l’une de ces matières naturelles pour isoler des maisons aux espaces exigus pour le confort de nos équipes, sans que le client en soit demandeur. ” explique Brice Aloth.

Pour finir, imagine-t-on d’autres matières isolantes pour l’habitat de demain ?

“ Bien sûr et ils sont nombreux ! La filière travaille par exemple sur des matières issues de l’agriculture comme la paille ou encore l’herbe. Les normes du bâtiment et de la construction de demain iront dans ce sens, c’est un réel enjeu pour notre futur. ” souligne Brice Aloth.