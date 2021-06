Atlas Copco a lancé ZBC, le dernier modèle de sa gamme de systèmes de stockage d’énergie lithium-ion, baptisé ZenergiZe. Il peut être utilisé comme source autonome, combiné à des groupes électrogènes pour créer une solution d’alimentation hybride ou des sources d’énergie renouvelables, ainsi que pour créer des micro-réseaux. Le nouveau ZenergiZe est la solution idéale pour les applications exigeantes qui nécessitent un flux constant et important d’énergie électrique.

« La consommation d’énergie évolue rapidement et le marché exige des sources d’énergie plus propres. ZenergiZe d’Atlas Copco est une solution énergétique qui peut aider les clients à minimiser l’impact environnemental tout en bénéficiant d’un faible coût de possession. Notre gamme de systèmes de stockage de l’énergie ne produit aucune émission de CO2, aucune pollution par les NOx, aucun bruit et ne nécessite quasiment aucune maintenance, fournissant de l’énergie sans compromis », explique Bárbara Gregorio, Product Marketing Manager – Innovative Energies & Digital Solutions au sein de la division Power and Flow d’Atlas Copco.



Dernier système de stockage d’énergie d’Atlas Copco en date, la gamme ZenergiZe ZBC offre une puissance nominale de 100 kVA à 1 000 kVA et une capacité de stockage d’énergie de 250 kWh et 2 000 kWh selon le modèle, pour fournir une puissance élevée avec une longue autonomie. Il est possible d’associer le système de stockage d’énergie polyvalent à un groupe électrogène afin de garantir une gestion intelligente de la charge. Alternativement, ce système peut également servir de source d’alimentation principale en mode îloté. De plus, le dernier système de stockage d’énergie d’Atlas Copco en date peut être combiné à des sources d’énergie renouvelables pour une utilisation immédiate ou ultérieure. Il accumule l’énergie des panneaux solaires, par exemple, et la stocke pour la restituer ensuite au moment où on en a besoin. Le système de contrôle intelligent gère l’offre et la demande d’énergie provenant des différentes sources d’énergie, augmentant ainsi l’efficacité des solutions hybrides, ce qui se traduit par une réduction des coûts de la solution complète.



Ce ZenergiZe peut également servir de « cerveau » dans un micro-réseau, gérant l’alimentation électrique de zones entières telles que de petites villes, des campus universitaires et des quartiers. À l’aide de son système de contrôle intelligent, il peut stocker l’énergie de différentes sources, gérer la consommation d’énergie et réguler la charge pour chacune des applications associées au micro-réseau. De plus, les systèmes de stockage d’énergie ZenergiZe peuvent être synchronisés avec des systèmes de stockage d’énergie supplémentaires, ce qui permet aux utilisateurs de mettre en œuvre une solution finale avec jusqu’à 30 ZBC fonctionnant en parallèle dans n’importe quel nœud d’alimentation.

Avec son faible encombrement de seulement 3 à 6 m en fonction du modèle, la gamme ZenergiZe est parfaite pour les endroits où l’espace est limité. La mise en œuvre de batteries lithium-ion haute densité rend ces modèles 70 % plus compacts et légers que les autres technologies de batterie. Grâce à sa conception compacte, elle est très polyvalente et peut être utilisée dans les applications de location ou de construction où un transport facile est indispensable, ainsi que dans les applications plus stationnaires où l’espace et le poids peuvent être limités.



Les systèmes de stockage de l’énergie d’Atlas Copco permettent de répondre aux restrictions imposées en termes d’utilisation et de sécurité dans les environnements sensibles au bruit tels que les événements et les chantiers urbains, ou d’alimenter des applications à distance. De plus, les systèmes de stockage d’énergie permettent à leurs utilisateurs de minimiser leur impact environnemental lors de leurs opérations en réduisant de manière significative leur consommation de carburant et les émissions. Par exemple, dans un système hybride, une société de location peut économiser jusqu’ à 80 % de carburant en utilisant le ZBC d’Atlas Copco et un petit groupe électrogène. En mode Îloté, il ne produit aucune émission de CO2, aucune pollution par les NOx et aucun bruit.



Grâce à sa conception plug-and-play, la gamme ZenergiZe d’Atlas Copco est facile à utiliser, à combiner et à installer.