Innovation en tuiles terre cuite : -33% de consommation de gaz, 1500 tonnes de CO2 évitées sur le site de Saint-Germer-de-Fly

Edilians Group, leader de la toiture en terre cuite et expert en solaire photovoltaïque et rénovation énergétique, réalise une avancée majeure pour une industrie durable et décarbonée avec une réduction de 33% de la consommation de gaz et l'évitement de 1500 tonnes d'émissions de CO2 sur son site de Saint-Germer-de-Fly.

Une avancée technologique au service de la décarbonation industrielle

Depuis plus de 40 ans, le site de Saint-Germer-de-Fly produit les tuiles en terre cuite "Huguenot", caractéristiques des toitures du centre, nord et est de la France. Dans le cadre de son plan de décarbonation lancé en 2021, Edilians Group a entrepris un plan d'investissements majeur pour réduire ses émissions de CO2 de 30% d'ici 2030.

Un partenariat innovant avec Ceritherm

En 2023, Edilians Group a acquis Ceritherm, expert en fours industriels et équipements thermiques, pour renforcer sa capacité d'innovation dans la décarbonation. Grâce à cette collaboration, un investissement de 10 millions d'euros a été réalisé pour optimiser la ligne de production de Saint-Germer-de-Fly, intégrant trois brevets technologiques majeurs.

Un plan d’actions ambitieux en 4 piliers pour la réduction des émissions de CO2

Optimisation des procédés de fabrication : Réduction des consommations énergétiques par le pilotage des fours et la récupération de chaleur. Amélioration des équipements industriels : Utilisation de solutions techniques éprouvées, comme la récupération de la chaleur des épurateurs. Innovation technologique : Utilisation du savoir-faire de Ceritherm pour imaginer de nouvelles solutions techniques. Recherche d'énergies décarbonées : Utilisation de sources comme le biogaz, le biométhane, la biomasse et l'hydrogène pour remplacer le gaz naturel.

Un investissement de 100 millions d'euros pour une tuile bas carbone

Edilians Group investit près de 100 millions d'euros sur 10 ans pour réussir ce challenge majeur et développer une tuile bas carbone. Ce plan, financé en partie par le plan France 2030 et l'ADEME, a déjà permis une réduction de 1500 tonnes de CO2 par an sur le site de Saint-Germer-de-Fly.

Vers une industrie durable et décarbonée

Edilians Group continue d'innover pour atteindre ses objectifs de décarbonation et inspirer l'ensemble de la filière industrielle vers un modèle plus respectueux de l'environnement.

