Husqvarna établit une nouvelle norme pour les tronçonneuses à batterie avec le lancement de deux nouveaux produits. La tronçonneuse Husqvarna 540i XP® et l’élagueuse Husqvarna T540i XP® ont été conçues et développées par et pour les arboristes professionnels.

Pensés pour les professionnels, les nouveaux modèles 540i XP® et T540i XP® offrent une performance et un design révolutionnaires. Fonctionnant notamment avec la nouvelle batterie Husqvarna BLi200X (T540i XP®) et l’actuelle batterie Husqvarna BLi300 (540i XP®), ils offrent une puissance équivalente aux tronçonneuses thermiques de 40 cm3. Ces deux produits sont donc parfaitement adaptés au démontage (T540i XP®), à l’abattage (540i XP®) ainsi qu’aux activités quotidiennes d’élagage en l’air ou au sol. Grâce à ce système de fonctionnement entièrement repensé et optimisé, la puissance a été augmentée de plus de 30 % par rapport aux tronçonneuses à batterie Husqvarna 535i XP® et T535i XP®, ce qui ouvre la voie à des utilisations qui étaient jusqu'ici réservées aux tronçonneuses thermiques.



Grâce à la technologie des batteries Husqvarna, à la toute dernière chaîne X-Cut SP21G et au guide Husqvarna X-PRECISION, l’élagueuse Husqvarna T540i XP® offre une bonne capacité de coupe pour les troncs et les branches épaisses tout en étant suffisamment rapide et agile pour prendre en charge des tâches plus petites. La version à poignée arrière de la Husqvarna 540i XP® offre la même puissance et constitue la parfaite tronçonneuse polyvalente, pour tous les travaux de nettoyage.

Tronçonneuse 540i XP® Élagueuse T540i XP®

Andreas Rangert, Vice-Président de l'unité Tree Professional chez Husqvarna, a déclaré : "C'est le lancement de batterie le plus important que nous ayons fait depuis de nombreuses années, et je suis convaincu que la tronçonneuse comme l’élagueuse vont changer la donne. Les modèles T540i XP® et 540i XP® ont été conçus pour offrir à l'utilisateur une puissance inédite de la batterie, une ergonomie et une maniabilité optimales, ainsi qu’une interface pratique avec contrôle rapide."



UNE UTILISATION FACILE GRÂCE À UNE NOUVELLE INTERFACE INTUITIVE ET UN CORPS REPENSÉ

La position de travail d'un arboriste professionnel est variée et parfois périlleuse, celui-ci a donc besoin d'un outil polyvalent et facile à manipuler. Ces nouveaux produits Husqvarna disposent d’une interface numérique permettant un contrôle du niveau de batterie facile et très visible, ainsi que la mise en marche et l’arrêt de l’outil grâce à un bouton. Les corps ont été équilibrés pour une maniabilité parfaite pendant les coupes difficiles. Ces nouvelles tronçonneuses offrent également moins de bruit et de vibrations, améliorant les conditions physiques de l’utilisateur pendant les travaux de coupe. De plus, l’absence d’émissions directes constitue un des formidables avantages de la technologie à batterie.



Pour être en phase avec le quotidien des arboristes et pour leur offrir des solutions robustes, seuls des matériaux de première qualité et des composants durables ont été choisis. Ces modèles sont classés IPX4, norme internationale permettant de fonctionner dans des conditions climatiques difficiles (pluie, neige…).



"La nouvelle tronçonneuse Husqvarna 540i XP® et l’élagueuse Husqvarna T540i XP® se complètent très bien. Que vous soyez à la cime d'un arbre ou au sol, nous sommes fiers de pouvoir vous offrir le confort, la facilité de démarrage et une impressionnante capacité de coupe. Nous sommes impatients d’avoir les retours de nos clients qui, nous le croyons, pourront changer leur façon de travailler grâce à ces produits", a déclaré Andreas Rangert.



La tronçonneuse Husqvarna T540i XP® sera disponible à partir de 689€ euros TTC, depuis le 06 février 2020, et l’élagueuse Husqvarna 540i XP® sera disponible également à partir de 689€ au cours du printemps 2020 chez les concessionnaires Husqvarna.

