Coédis fait le bilan 2023 des secteurs du génie climatique, plomberie et sanitaire

Coédis présente sa note de conjoncture annuelle 2023 pour le génie climatique, la plomberie et le sanitaire. Après six bons premiers mois l’année passée, la fédération a fait part d’une décélération conséquente des activités au second semestre 2023. Une situation amenée à se poursuivre en ce début de 2024, d’après les projections.