La solution complète de la marque ALUCOBOND® allie esthétisme, technicité et conformité à l’ensemble des normes FEU, dans l’utilisation des panneaux rivetés/vissés et des cassette, avec une pose avec recoupement de la lame d’air invisible sur la façade et sans encadrement acier des fenêtres !

L’entrée en vigueur au 1er janvier 2020 des arrêtés du 7 août 2019 relatifs à la protection contre l’incendie des bâtiments d’habitation en construction neuve et en rénovation, modifie les exigences et impose un niveau de sécurité FEU élevé pour les bardages riveté / vissés et cassettes.



ALUCOBOND®, marque du Groupe 3A Composites, leader mondial en matière de panneaux composites aluminium (ACM) l’a anticipé en faisant réaliser avec succès des essais de résistance au feu de façade LEPIR 2 par le laboratoire EFECTIS France* pour ses panneaux Plus et A2.



Les panneaux ALUCOBOND® bénéficient aussi d’un process de fabrication réalisé de A à Z dans son usine de Singen (Allemagne) capable d’offrir un produit stable et fiable à 100 %.



*Rapport d’essais : LEPIR 2 n°EFR-18-LP-002782 / Appréciation de laboratoire n° EFR-18-002782.

Tour Elithis Danube, Strasbourg - XTU - Atalu et Soprema

©Elisabeth Leblanc

ALUCOBOND® est, à ce jour, le seul fabricant de matériaux composites aluminium à proposer des panneaux en fixation visible ou invisible sans recoupements bavettes ou encadrements disgracieux, un plus esthétique indéniable.



Possibilité d’utiliser l’ALUCOBOND® PLUS jusqu’à 28 mètres de hauteur et l’ALUCOBOND® A2 pour les bâtiments de plus de 28 mètres.

ALUCOBOND® A2 (classe EN A2-s1, d0) est un panneau composite aluminium ininflammable, conforme à toutes les normes internationales applicables. Avec son noyau minéral, ALUCOBOND® A2 répond aux très hautes exigences des directives de protection incendie et élargit ainsi les possibilités de conception et de réalisation des bâtiments.



Pour les façades mur-rideau avec une ventilation arrière, nous recommandons ALUCOBOND® A2 avec un isolant minéral incombustible. Cette combinaison empêche la propagation des flammes ou une augmentation critique de la température.



Les dernières réalisations avec des panneaux ALUCOBOND® Plus et A2, spécialement dédiés au IGH, inscrivent le matériau comme incontournable pour combiner la résistance au feu requise par la nouvelle réglementation aux autres atouts d’esthétique et de pérennité.

Tour bleue, Cergy

Antoine Felletin - Vétisol - Stim Technibat

©Thibault Savary Hôtel de la CUB, Bordeaux

Luc Arsène-Henry Jr & Alain Triaud,

©positif Axima / Tim Composites / Coveris / Plexial

Olympe de Gouges, Toulouse, PPA, Almudever Fabrique d’Architecture, scalene Architectes, Pyrénées Charpente

© Philippe Ruault

Photo à la une : Black Swans, Strasbourg - Anne Demians - Bluntzer ©Elisabeth Leblanc

