Les produits TEC7 sont particulièrement adaptés aux menuisiers exigeants

X-SEAL a été conçu en concertation avec les spécialistes du secteur pour répondre aux besoins des plus exigeants... coller et étancher avec un seul et même produit.



X-SEAL permet de tout jointer.

Étanche, durable, résistant aux UV, aux intempéries, et aux variations de températures, c’est le produit parfait pour garantir la qualité de l'étanchéité des menuiseries et une finition parfaite ! Ultra flexible, il peut être peint, pour s'adapter à toutes les situations.



Conçu par les équipes de Novatech International, X-SEAL permet de réaliser des joints parfaitement hermétiques pour les constructions passives exigeant une faible émission de COV (Certification A+).