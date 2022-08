Profils Systèmes présente le huitième numéro de son magazine d’architecture et d’art de vivre, Signature !

Depuis huit ans, Profils Systèmes publie chaque année son magazine d’architecture et d’art de vivre afin de mettre en avant la variété des projets architecturaux réalisés avec des menuiseries aluminium Profils Systèmes. Mais aussi, différents corps de métier : architectes, artistes, chefs d’entreprise, etc., qui œuvrent à créer de nouvelles tendances, de nouvelles habitudes, qui cassent les codes.

Dans cette huitième édition, vous découvrirez des projets inédits et réalisations originales, orchestrés par des artistes atypiques et architectes ambitieux, souvent accompagnés de défis techniques importants : que ce soit le bâtiment administratif PGB de Nîmes, habillé de mur-rideaux Tanagra® avec verres sérigraphiés au motif de toile de jeans, imaginé par l’architecte Rudy Riciotti ou encore le somptueux palace L’Oberoi à Marrakech, qui mise sur le bien-être de ses clients dans une ambiance luxueuse...

Au fil des pages, vous rencontrerez, entre autres, Christophe Marmey, architecte et artiste polyvalent, Régis Mathieu, chef d’entreprise en lustrerie, ou encore Philippe Proust, l’architecte du projet de rénovation de l’hôtel de Richer de Belleval...



À travers ces 204 pages, Profils Systèmes espère transmettre sa passion pour l’architecture, l’innovation, l’esthétique ou encore l’art de vivre.



Tous les articles des éditions précédentes de Signature sont disponibles sur notre blog, ici.



Signature #8 sera présenté lors du salon BATIMAT, durant lequel vous pourrez découvrir les nouveautés Profils Systèmes ainsi les produits incontournables. Téléchargez votre badge gratuitement ici.

Une fabrication française

Implantée en France, dans le département de l’Hérault, Profils Systèmes® conçoit et développe depuis plus de 35 ans des profilés en aluminium et accessoires destinés au secteur du bâtiment. Des produits innovants pensés pour la fabrication de fenêtres, portes, vérandas, murs-rideaux, pergolas, carports, gazébos, volets, garde-corps, portails, clôtures, etc.

Depuis 2013, l’entreprise bénéficie du Label « Made in France » ou « Fabrication Française », délivré par les douanes françaises qui garantit l’origine France de ses profilés aluminium pour ses gammes de menuiseries.

Membre de LA FRENCH FAB, depuis 2017 Profils Systèmes® adhère et soutient ses valeurs comme la mise en avant de l’excellence française et le développement de l’industrie en France.

Politique QSE – Qualité Sécurité Environnement engagée

La croissance et la pérennité de Profils Systèmes® dépendent de la satisfaction de ses clients, de la qualité de ses résultats, et de l’investissement collectif de ses collaborateurs. Pour répondre à ces enjeux, Profils Systèmes® s’est engagée dans les systèmes de management et d’amélioration continue de la Qualité, de la Santé & Sécurité et de l’Environnement.