Créez des espaces vivifiants avec Touch & Tones II

Les couleurs et les textures jouent un rôle vital. Touch & Tones II crée les combinaisons qui rendent un espace inspirant, surprenant et revigorant. Les trois produits coordonnés de la collection offrent un vaste choix de textures et de hauteurs de fibre, et chacune possède sa propre gamme de couleurs neutres et vives.

Stimulation et diversité sensorielles. Voilà ce dont nous avons besoin. Touch & Tones II propose trois produits qui permettent aux designers et architectes de jouer sur les coloris et les textures. Utilisez cette collection pour créer des zones correspondant à diverses ambiances ou activités, pour faciliter l’orientation ou simplement pour un changement de décor rafraîchissant. La collection est neutre en carbone sur l'intégralité de son cycle de vie et offre une fibre 100% recyclée. De plus, elle intègre comme désormais toutes les dalles textiles Interface, la nouvelle sous-couche CQuest™Bio en standard. Celle-ci est la sous-couche la plus éco-responsable, fabriquée à partir de matériaux biosourcés à bilan carbone net négatif.