Le fabricant de techniques d’installation Viega a ajouté quatre coloris à sa gamme de rigoles de douche « Advantix Cleviva ». Cette évacuation centrale innovante pour les douches de plain-pied est maintenant disponible en noir mat, or, cuivre doré et champagne. Les salles de bains peuvent ainsi parfaitement s’accorder aux tendances actuelles du design jusque dans le moindre détail. Le système permet même de combiner différentes grilles et supports de grille.

La rigole de douche « Advantix Cleviva », développée par Viega, combine les avantages d’une rigole de douche et d’une évacuation centrale et permet une grande liberté de design. Dans les douches de plain-pied carrelées, la rigole « Advantix Cleviva » peut quasiment être placée n’importe où, de façon centrale, décentralisée ou directement le long du mur. Cette rigole de douche dirige l’eau le long d’un mince profilé en acier vers un point d’évacuation central. Cette conception facilite l’installation et sécurise l’étanchéité globale.

Une grande liberté de personnalisation

Avec ses quatre nouvelles couleurs, noir, or, cuivre doré et champagne, Viega permet de personnaliser l’aspect de chaque composant d’une installation. Grâce à ses profilés en acier inoxydable à revêtement PVD haut de gamme, le fabricant harmonise ses produits avec les tendances actuelles de la salle de bains, à l’instar de la robinetterie, des plaques de commandes de WC, des colonnes de douche, mais également des baignoires et des vasques.

Une grande liberté de conception

Les profilés en acier inoxydable de la rigole de douche « Advantix Cleviva » sont disponibles en différentes longueurs : 800, 1 000 et 1 200 millimètres. Ils peuvent également s’ajuster jusqu’à 300 millimètres. Il est ainsi possible de combiner plusieurs rigoles de douches en ligne.



Les évacuations centrales disposent d’une hauteur d’évacuation standard de 95 à 155 millimètres, tandis que les variantes pour la rénovation proposent une hauteur d’intégration de 70 millimètres pour des sols particulièrement plats. Une version spéciale de 25 millimètres de hauteur permet même d’installer une évacuation d’eau verticale. La performance d’évacuation de la rigole « Advantix Cleviva » est de 0,4 l/s pour la hauteur d’intégration minimale et va jusqu’à 0,7 l/s pour l’évacuation standard.

Un nettoyage simplifié au maximum

La conception des rigoles de douche « Advantix Cleviva » de Viega facilite également grandement le nettoyage, un facteur important pour le client final. La rigole « Advantix Cleviva » se nettoie d’un simple coup d’éponge après la douche et la grille se retire aisément pour nettoyer le filtre. L’évacuation elle-même se nettoie en permanence grâce à la dynamique de l’eau.

