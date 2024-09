LINEA®, le nouveau robinet sur plage et mural sans contact : technologie exclusive et design intemporel

Proposé en 7 finitions, LINEA®, offre un accès frontal à ses composants et dispose d’un indice de réparabilité* de 8,8/10 pour une longévité accrue. Son alimentation est assurée, au choix du client, à l’aide de deux piles lithium ou par raccordement au secteur (230V ou 12-24V). Enfin, le robinet du fabricant peut se poser aussi bien de façon murale (en applique ou en traversée de cloison) que sur plage.

Une interchangeabilité avec une robinetterie existante

Le robinet LINEA® a été conçu pour faciliter sa pose notamment grâce à un système de guidage optimisant son passage dans les cloisons des sanitaires collectifs tout en apportant une meilleure protection des flexibles. S’adressant à tous les publics (adultes, enfants, personnes à mobilité réduite…), le nouveau robinet LINEA® est équipé d’un système électronique de déclenchement automatique. Un détecteur placé au-dessus du bec, actionne le robinet sans aucun contact avec les mains et coupe l’eau instantanément dès qu’il ne détecte plus celles-ci.



LINEA® est programmé d’usine pour offrir un débit de 1,9 l/min ou de 3 l/min pour plus d’économie. Le système électronique du robinet autorise trois différents types d’alimentation : 2 piles lithium 3V CR 123 (dans un boîtier pile étanche), directement sur le secteur 230V ou en basse tension 12-24V. Le modèle à pile de LINEA® présente l’avantage d’être interchangeable avec une robinetterie temporisée mécanique existante et disposant du même raccordement.

Un indice de réparabilité élevé

En outre, les deux versions de robinets LINEA® (à pile ou sur secteur) offrent l’avantage de disposer d’un accès frontal qui autorise le remplacement de leur composant (pile, électrovannes, cellule de détection) par l’avant sans avoir à déposer le robinet. Pour y avoir accès, il suffit de retirer la plaque amovible situé sur le front du robinet maintenu mécaniquement à l’aide d’une vis imperdable. Autre avantage, le modèle en applique est équipé d’une vanne d’arrêt accessible par l’avant afin de pouvoir couper l’eau indépendamment du réseau. Enfin, PRESTO offre un indice de réparabilité de 8,8/10 pour son robinet.

Des matériaux conformes aux normes en vigueur pour la meilleure eau potable possible

PRESTO a pris le plus grand soin quant à la sélection des matériaux de LINEA®. Le fabricant a employé des matières en contact avec l’eau répondant aux exigences internationales les plus reconnues. La société a ainsi équipé son robinet de composants en polymères et en élastomères conformes aux exigences internationales reconnues et du laiton sans plomb sur les pièces en contact avec l’eau répondant aux exigences internationales (4MS, RoHS, Reach, NSF-372).

Cette classe de laiton offre une meilleure résistance à la corrosion dans des environnements sévères (dézincification conforme à l’ISO 6509 et NDZ) et sa matière se recycle aisément. En outre, la surface interne des éléments en laiton étant non traitée et totalement lisse, LINEA® limite le risque de migration de chrome ou de nickel dans l’eau potable tout en limitant la fixation du biofilm et le développement bactérien. Ceci, afin de fournir aux utilisateurs la meilleure eau potable possible.



Le rinçage automatique périodique du PRESTO LINEA® permet d’éviter la stagnation d’eau et ainsi d’avoir un établissement opérationnel même après une longue période d’inactivité.

Un système intégré pour lutter contre les bactéries

Le robinet LINEA® est en mesure de garantir une bonne qualité d’eau potable tout au long de sa vie grâce à sa programmation de rinçage. Cet ingénieux système imaginé par le service R&D de PRESTO déclenche automatiquement l’ouverture du robinet durant 30 secondes toutes les 24 heures après chaque dernière utilisation.

Cette programmation, modifiable via l’interface www.presto.fr.apropos.presto.com, solutionne les problèmes de stagnation de l’eau dans les circuits de plomberie pour lutter contre le développement de bactéries comme les légionnelles ou les pseudomonas lorsque les sanitaires des établissements ne sont plus utilisés (week-ends, congés scolaires, crises sanitaires, travaux de rénovation, etc.). Au-delà du souci permanent de la qualité de l’eau, la solution de PRESTO permet également de régler, en parallèle, le problème des siphons vidés de leur eau par évaporation pour stopper les remontées de mauvaises odeurs des canalisations en cas de longue période d’inutilisation des sanitaires.

Une finition unique sur le marché

Designé en interne et proposé avec sa rosace pour des effets des plus esthétiques, le robinet LINEA® a été imaginé pour s’adapter à une pose murale ou sur les plages de vasques profondes ou déportées. Son design intemporel lui permet de s’adapter à tous les environnements notamment grâce à ses 6 finitions disponibles dont une septième finition unique sur le marché de la robinetterie.



LINEA® est disponible en chrome, inox brossé, cuivre brossé, or brossé, chrome noir, noir mat et avec une finition rainbow (arc en ciel) offrant différentes nuances de tons selon l’angle observé. Cette ultime finition, s’adresse aux prescripteurs et clients finaux (hôtels, boîtes de nuit, start-ups, écoles privées ou autres lieux d’exception) souhaitant disposer de sanitaires haut de gamme, originaux et qualitatifs.

