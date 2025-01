Sebico dévoile la cuve Pack’Eau plate : une innovation durable et performante pour la gestion de l’eau de pluie

Sebico, expert reconnu dans le domaine de l’assainissement et de la gestion des eaux, annonce le lancement de sa cuve Pack’Eau plate. Cette nouvelle solution, fabriquée en France à partir de matériaux recyclables et recyclés à 30%, reflète l’engagement de Sebico en faveur de l’innovation durable et de la préservation des ressources.