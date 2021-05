De Dietrich, acteur majeur de l’efficacité énergétique, présente sa nouvelle gamme de chaudières gaz au sol à condensation C340 et C640 (de 18 à 1 303 kW), pour toutes les chaufferies de moyennes et grandes puissances, qu’il s’agisse d’immeubles collectifs, administratifs, tertiaires ou industriels. Conçue pour un maximum de performances durables, de longévité et de facilité de maintenance, cette gamme de chaudières à condensation est la solution idéale permettant de réaliser jusqu’à 40 % d’économie d’énergie.

Performances et longévité

Les chaudières C340 et C640 sont toutes équipées d’un corps de chauffe en fonte d’aluminium/silicium. Très résistant à la corrosion et aux chocs thermiques, il garantit à la chaudière une grande longévité. Cette nouvelle conception du corps de chauffe permet à la chaudière de pouvoir atteindre un delta T de 40K. Ultra performantes, les chaudières C340 et C640 offrent une montée en température rapide et un gain de 5 % d’efficacité grâce à leur compatibilité avec des solutions ECS à très hautes performances (type FWPC).

Par ailleurs, leur entretien est facilité grâce à un corps de chauffe autonettoyant par ruissellement des condensats, des accès rapides à tous les composants par trappes et des panneaux démontables.

Enfin, grâce aux brûleurs à pré mélange total, les rejets de polluants sont diminués. En effet, avec une combustion surfacique et une modulation très basse, les arrêts/démarrages, sources d’émissions polluantes, sont limités au strict minimum (réduction des émissions de NOx - inférieures à 60 mg/kWh - et des rejets de CO2 pour l’ensemble de la gamme).

Ainsi, les chaudières gaz au sol à condensation C340 et C640 conjuguent sécurité, performances et économies d’énergie.

Des chaudières adaptées à toutes les configurations

Leurs différentes caractéristiques techniques leur permettent de s’adapter aux configurations les plus diverses et de faire face à toutes les contraintes d’installations :

Leur large capacité de modulation offre la possibilité d’adapter le plus finement possible leur production de chaleur aux besoins de l’installation grâce à une large plage de puissance allant de 18 à 1 303 kW, et plus, dans le cas d’installations en cascade ;

Leur fonctionnement très silencieux (niveau sonore inférieur à 60 dB pour 573 kW) est conforme aux exigences acoustiques en vigueur, notamment dans les immeubles d’habitation ;

Sans contraintes de température de retour, elles favorisent des installations hydrauliques simples et une exploitation maximale de la condensation ;

De multiples possibilités de raccordement fumisterie sont envisageables, en ventouse (suivant la réglementation), et en cheminée avec des conduits en diamètre réduit ;

Un ensemble d’équipements de chaufferie (des kits échangeur à plaques et des bouteilles), développé par De Dietrich permet de sécuriser et pérenniser l’installation dans le temps.

Une facilité d’installation unique sur le marché

L’installation des chaudières C340 et C640 est rapide et simple car l’appareil est livré entièrement monté, préréglé et testé d’usine.

De plus, leur compacité optimale (0,54 m2 de surface au sol pour 217 kW à 1,5 m2 pour 651 kWh), leur légèreté (seules deux personnes sont nécessaires en cas de manutention) et leur facilité d’installation (présence de poignées ergonomiques et/ou de roulettes, chaudière entièrement démontable) leur permettent de trouver leur place aussi bien dans des bâtiments neufs que dans des immeubles anciens, où l’accès aux chaufferies peut poser un problème.

Un système de régulation intuitif

La nouvelle plateforme de régulation Diematic Evolution permet de réguler les chaudières C340 et C640 de manière simple et intuitive. Un écran couleur graphique à haute résolution et texte claire offre une lisibilité parfaite.

La nouvelle ergonomie de commande rend la navigation intuitive donnant ainsi accès à toutes les informations nécessaires pour le bon fonctionnement et l’entretien de la chaudière : informations générales, menu de maintenance, accès réservé installateur…

De plus, le contrôle à distance est possible avec le Modbus RTU RS485 en option pour connecter la chaudière à une GTC.

Enfin, l’appareil est compatible, en Bluetooth, avec l’application De Dietrich Service Tool qui permet de diagnostiquer facilement et rapidement chaque chaudière De Dietrich. Cette application est un nouvel outil pratique qui peut être utilisé par tous les types de travaux d’installation, de maintenance et de dépannage.