DE DIETRICH THERMIQUE

Symbole de qualité depuis 1778, le logo DE DIETRICH est le plus ancien sigle industriel connu.



La création de l’entreprise remonte à 1684. Elle fait partie aujourd’hui d’un des plus grands groupes industriels du confort thermique : BDR Thermea



La performance et la maîtrise sont au cœur de toutes les actions de la marque. DE DIETRICH est un acteur référent du marché du confort thermique et propose une très large gamme de solutions de chauffage et d’eau chaude sanitaire.



Grâce à son savoir-faire et son expertise , la marque apporte des réponses fiables, à hautes performances énergétiques, à faible impact environnemental et au design élégant.



Le cor de chasse reste attaché au nom de l'entreprise, en souvenir de l'ordonnance rendue par Louis XVI pour protéger les fabrications De Dietrich des contrefaçons.



Le savoir-faire de DE DIETRICH :

Chaudière murale

Chaudière sol

Pompe à chaleur

Poêle à bois

Système solaire chauffage

Système solaire eau chaude

Chauffe-eau thermodynamique

Chauffe-eau électrique

Préparateur eau chaude

Photovoltaïque

Radiateur

Climatiseur

Régulation et solution connectée

Collectif : chaudières et accessoires

Brûleur