Le choix de l’ascensoriste : le choix d’un partenaire !

Accompagner la conception du bâtiment, en simplifier sa construction, proposer différents services pour optimiser la maintenance de l’équipement ou les évolutions du bâtiment, et même imaginer des services innovants… Le fabricant d’ascenseur est bien plus qu’un fournisseur : il doit être envisagé comme un véritable partenaire du projet immobilier, sur le long terme.

L’ascenseur au cœur de la vie du bâtiment

Si la loi impose désormais l’installation d’un ascenseur dans tout logement collectif de 3 étages ou plus, les occupants y voient eux aussi un équipement indispensable. En Île-de-France, un habitant sur trois juge même que l’ascenseur est un critère de choix d’un logement dès le 2e étage, selon une étude Ipsos pour la Fédération des Ascenseurs.

Dans les bâtiments tertiaires ou les ERP, l’ascenseur est jugé tout aussi nécessaire - une question de confort, d’efficacité, de qualité d’accueil et d’image…

Il faut dire que le regard porté sur l’ascenseur a changé. Plus question d’y voir un équipement utilitaire. L’ascenseur doit être accueillant et refléter le standing de l’immeuble. Les fabricants répondent à ces attentes nouvelles en proposant de personnaliser la cabine : KONE par exemple propose différents designs, un choix de matériaux varié, un panel de couleurs moderne, différentes ambiances lumineuses…

Mais pour tenir ses promesses, l’ascenseur doit avant tout remplir parfaitement sa première fonction : optimiser les déplacements entre les étages et les flux de déplacement des personnes. Le dimensionnement des cabines et leur positionnement sont donc stratégiques. Et parce que ces phases, en amont, exigent un certain savoir-faire, certains fabricants proposent différentes prestations d’accompagnement, à l’image de KONE qui met à la disposition de ses clients différents outils de configuration et de modélisation, ainsi que l’expertise de ses équipes…

Simplifier aussi la vie du chantier

Un autre aspect de l’accompagnement du fabricant ne doit pas être négligé : la possibilité de proposer une solution adaptée à la phase de construction. Ainsi par exemple KONE propose, avec ses lift chantier, des solutions qui associent efficacité et sécurité ! Et notamment le KONE JumpLift, un ascenseur de chantier équipé d’une salle des machines provisoire, qui s’élève dans la gaine du futur ascenseur permanent au fur et à mesure de l’édification des étages. C’est la promesse d’économiser des centaines d’heure de main d’œuvre, de réduire les coûts et de gagner en productivité et en sécurité.

Envisager tout le cycle de vie

Si le fabricant peut assister les porteurs de projets immobiliers dès la phase de conception et de construction d’un bâtiment, son accompagnement peut aller bien au-delà, et s’étendre à toute la vie du bâtiment.

D’abord, au travers de prestation de maintenance. En plus des services disponibles par défaut comme la téléalarme, KONE propose des contrats de maintenance véritablement « à la carte », grâce à différentes options allant jusqu’à la prise en charge du petit vandalisme, l’entretien des surfaces vitrées, la couverture des objets tombés en fosse…

Ensuite, pour simplifier les éventuels projets d’évolution et/ou de destination du bâtiment, en fournissant dès la conception de l’ascenseur des modèles CAD et BIM, et les caractéristiques techniques détaillées. Le fabricant pourra également accompagner les nouveaux besoins en aidant à mieux programmer et piloter le fonctionnement des cabines, pour optimiser les flux…

Imaginer de nouveaux services

Dans tout projet immobilier, le prestataire chargé de l’installation de l’ascenseur doit donc être choisi comme un futur partenaire, qui accompagnera toute la vie de l’ascenseur. Mais son rôle peut aller au-delà : certains fabricants tirent parti des nouvelles technologies, pour offrir à l’ascenseur de nouvelles fonctions.

Connecté, l’ascenseur permet en effet de développer des solutions de maintenance prédictive, de proposer des services avancés d’exploitation et de gestion des biens. Mieux encore, il peut devenir la colonne vertébrale numérique d’une démarche de smart building. KONE, encore une fois, a déployé une véritable plateforme digitale, évolutive, qui réinvente totalement l’expérience utilisateur avec des fonctionnalités d’appel à distance et de pré-programmation d’étage, de communication grâce à l’installation dans la cabine d’un écran diffusant des contenus multimédias gérables à distance… Mieux encore cette plateforme digitale pourra accueillir de nouveaux services au fil des besoins, puisque KONE a opté pour un système ouvert, qui peut s’enrichir de services développés par des partenaires et les exploitants des bâtiments.



Le choix de l’ascenseur est ainsi désormais bien plus qu’un choix technique : c’est une décision stratégique, qui doit être tournée vers l’avenir !

