Enfin des chiffres sur les relations qu’entretiennent les Français vis à vis de leurs toilettes, et sans tabou !

Les toilettes sont enfin décryptées et analysées. Et en cette période si particulière de pandémie, il s’avère que les toilettes sont devenues l’ultime zone refuge, un lieu de ressourcement, voire d’inspiration… Un lieu hors du temps en somme ? Pas si simple. Le « sondage Opinion Way pour Geberit* » bouscule les clichés habituels et les apparences en révélant que pour la jeune génération, les toilettes sont également un lieu hyper communicant, relié au reste du monde...!



* Selon le “sondage Opinion Way pour Geberit » réalisé auprès d’un échantillon de 1005 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, du 18 au 19 novembre.



Geberit a développé une expertise dans la technologie sanitaire depuis plus de 150 ans combinée à une compétence en matière de design. La R&D Geberit explore les sujets tels que l’hydraulique, l’acoustique, la science des matériaux, l’hygiène, la technologie de surface, l’électronique… pour proposer des solutions d’équipements pérennes qui allient plaisir et confort d’utilisation dans cette pièce très technique qu’est la salle de bains.

