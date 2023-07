LOXAM déploie 42 chariots télescopiques simultanément sur un chantier en Normandie

LOXAM a été retenu sur ce chantier pour sa capacité sans équivalent à livrer sur un même site 42 chariots télescopiques de 9, 14 et 17 mètres et cela durant 1 mois.

Pour cela, LOXAM a pu compter sur l’expertise de ses filiales LOXAM RENTAL et LOXAM ACCESS et sur l’ensemble de ses équipes de la région Normandie. Les 42 chariots ont ainsi été livrés depuis les villes du Mans, Rennes, Cherbourg, Rouen, Le Havre, Saint-Lô et même Paris.