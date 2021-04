Lumière naturelle et ventilation sur les bureaux de la Ligue de l'Enseignement à Paris

Avoir de l’air et de la lumière naturelle via les toits de Paris n’est pas toujours chose facile. C’est ce que l’on peut constater simplement lorsqu’on observe les croisillons architecturaux de notre jolie capitale. Les bâtiments en surplombent d’autres, laissant certains bureaux engoncés au milieu de belles et hautes toitures zinguées.