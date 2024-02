Magazine Batiweb : votre avis compte pour nous !

Plus d’un an après le lancement de notre premier webzine, quels sont vos retours ? Quels sont les thèmes que vous avez le plus appréciés et ceux que vous voudriez voir abordés à l’avenir ?

Cher lecteur, Nous cherchons toujours à améliorer notre magazine, et qui de mieux que vous pour nous aider ? Accordez-nous 2 minutes pour répondre à notre sondage et partager vos impressions et suggestions. Pour répondre à notre questionnaire, c'est ici. Merci pour votre soutien. Claire Lemonnier Rédactrice en chef Pour en savoir plus exit_to_app