Isonat lance la gamme FLEX CONTACT, une nouvelle génération de panneaux isolants biosourcés en fibre de bois qui facilite considérablement le confort de pose

Conservant les meilleurs lambdas du marché des isolants biosourcés, les produits de la gamme FLEX CONTACT répondent aux attentes des clients et s’inscrivent pleinement dans le cadre réglementaire de la rénovation énergétique. Cette gamme est aussi en parfait accord avec les enjeux stratégiques d’habitat durable avec moins de liant donc plus de fibre de bois dans ses panneaux.

FLEX CONTACT, une solution d’isolation biosourcée qui accompagne les grandes tendances de fond du marché de l’isolation

En constante évolution, le marché des isolants biosourcés devrait tripler à l’horizon 2030 pour atteindre 33 millions de m² (9 % de parts de marché*), la fibre de bois représentant la

majorité des ventes avec 45 % des volumes**. Ce potentiel de développement concerne aussi bien le marché de la rénovation (habitat particulier et bâtiments publics) que la construction neuve traditionnelle ou les maisons à ossature bois. Anticipant une telle croissance, Isonat se devait de répondre à une problématique phare des artisans en fabriquant des produits à la pose plus facile et avec moins de poussières.

Les nouveaux panneaux FLEX 40 et FLEX 55 : un confort de pose qui répond à toutes les configurations d’isolation par l’intérieur

Pouvoir isolant le plus performant du marché des biosourcés (0,036 W/(m.K).) Excellent isolant acoustique. Le seul isolant biosourcé revêtu d’un voile de confort pour une découpe et une manutention facilitée. Pouvoir isolant parmi les plus performants du marché des biosourcés (0,038 W/(m.K)). Excellent isolant acoustique. L’idéal en cloison, 4 références adaptées à la mise en oeuvre en logements, bâtiments collectifs et ERP.

Une innovation technologique qui simplifie la manipulation, la découpe et la pose

Une qualité de fibre qui améliore le confort de pose… avec beaucoup moins de poussières !

Les panneaux FLEX 40 et FLEX 55 sont plus faciles à manipuler sur les chantiers. Leur fibre ne se délite pas et génère très peu de poussières lors de la découpe, rendant ainsi la pose plus simple et agréable à réaliser. La souplesse des panneaux et leur aptitude à la compressibilité facilitent également la mise en oeuvre entre les montants et les passages de gaines.



Une nouvelle composition au service de la performance des panneaux

Les panneaux FLEX 40 et FLEX 55 sont élaborés avec une nouvelle génération de liant, dont la quantité nécessaire pour la fabrication a été divisée par deux. Cette nouvelle formule permet d’obtenir des panneaux avec plus de fibres de bois, dont les qualités techniques améliorées assurent l’excellente cohésion de la matière et la robustesse des panneaux.



Une éco-conception et une fabrication française

Pour la fabrication de ses isolants biosourcés en fibre de bois FLEX CONTACT, Isonat privilégie le Douglas certifié PEFC. Cette matière première provient des forêts locales et est issue des chutes de production des scieries voisines, dans un rayon d’environ 60 km autour de l’usine de Mably (42).

Un emballage simple à lire et plus durable

Grâce à ses nouveaux emballages, Isonat facilite le choix des poseurs comme des vendeurs. Pédagogique avant tout, il indique le nom de la gamme, la nature de l’isolant et ses bénéfices, des informations nécessaires et directement visibles sur un pack plus épuré.

Côté recyclabilité, le taux d’encrage des emballages a été divisé par deux passant de 45 % à 22 % ce qui permet un recyclage des emballages plus important car il nécessite moins de traitement.

* Sources internes Saint-Gobain.

** Sources Étude MSI “Marché des Produits d’Isolation Thermique en France” - Janvier 2022.

