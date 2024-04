Maîtrisez vos finitions avec notre gamme de cartouches Acryliques et MS

Découvrez notre nouvelle gamme complète de joints de finition Acryliques & Mastics-colle MS, conçus pour répondre à tous vos besoins.

Notre gamme offre une adhérence parfaite et masque les imperfections. Faciles à appliquer et compatibles avec divers matériaux, elle garantit une efficacité professionnelle dans toutes vos applications. Optez pour la qualité et la performance avec nos solutions polyvalentes pour vos travaux intérieurs mais aussi extérieurs.

Joints de finition Acrylique

Nos joints de finition acrylique offrent une solution polyvalente pour joints et collages, assurant une adhérence parfaite tout en masquant les imperfections. À base d’eau, ils durcissent en séchant et sont compatibles avec les peintures et vernis. Facile à poncer et à peindre après polymérisation, ils conviennent parfaitement aux finitions intérieures. Disponibles en 8 coloris, idéaux pour les menuiseries, les plinthes et les revêtements de sol. Faciles à appliquer grâce à la cartouche et au pistolet associés, ces joints permettent une finition professionnelle pour diverses applications.

La consommation est de 10 à 12 m de cordon de Ø 5 mm.

La température d’application est de 5°C à 40°C.

La durée de conservation est de 5 ans.

Cartouche de 310 ml

Référence Produit :

Blanc : 49 00 110

Chêne moyen : 49 00 150

Érable : 49 00 140

Gris ciment : 49 00 130

Gris clair : 49 00 120

Noir : 49 00 100

Taupe : 49 00 160

Taupe clair : 49 00 170

Mastic-colle MS power

La Mastic-colle MS Power est conçue pour une fixation efficace sans compromis, sans isocyanates, sans solvants et sans silicones. La colle offre une excellente récupération élastique, et une application facile, même sur surfaces humides.

Disponible en deux couleurs ; blanc et transparent. La colle assure une adhésion initiale rapide, une flexibilité de collage et une résistance aux intempéries. Parfaite pour une utilisation intérieure et extérieure, elles peuvent être peintes. Avec une température d’application allant de +5°C à +40°C, et une température de service allant de -40°C à +90°C.

Cartouche de 290 ml.

Référence Produit :

Transparent : 49 00 020

Blanc : 49 00 010

La colle Mastic transparente offre plusieurs avantages : conçue pour les applications sanitaires telles que le scellement de parois de douche et le vitrage. La colle reste invisible une fois sèche et présente une forte résistance aux rayons UV. De plus, elle forme une peau en seulement 15 minutes, ce qui la rend idéale pour une utilisation rapide et efficace dans différents usages.

La colle mastic blanc offre également plusieurs avantages : le tack est immédiat et permet le collage d’un très grand nombre de matériaux.

Elle possède des propriétés anti-noircissement et ne jaunit pas. Polyvalente, compatible à tous les types de profilés, tels que l’aluminium, le PVC, les matériaux semi-rigides, l’inox, le laiton et le bois, et peut être utilisée sur tous les supports, y compris les surfaces poreuses comme le plâtre et le béton.

Pour obtenir des informations supplémentaires et explorer les nombreux avantages de notre joint de finition et mastic-colle, qui contribuent à l’efficacité professionnelle, nous vous invitons à consulter notre brochure.

Pour en savoir plus exit_to_app