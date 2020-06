Implanté en France depuis 1990, le groupe espagnol CUPA PIZARRAS exporte chaque année près de 80 000 tonnes de schiste vers l’hexagone. Confrontés comme tous les acteurs du bâtiment à l’arrêt d’une partie des chantiers durant la période de confinement, la filiale française, basée à Rennes, du leader mondial de l’ardoise naturelle poursuit malgré tout sa croissance.

Avec à sa tête Stéphane Renard, plus de 20 années d'expérience dans la distribution d’ardoise, et l’appui d’une équipe de 15 collaborateurs, CUPA PIZARRAS France se donne pour objectif de consolider son CA 2019 et vise les 50% de part de marché au terme de l’année 2020.

Développer la prospection pour franchir le cap des 50% de parts de marché

Créé en 1892, CUPA PIZARRAS exploite actuellement 17 carrières en Espagne. Le groupe produit plus d’un tiers de l’ardoise à l’échelle mondiale et exporte vers les cinq continents, dans plus de 60 pays. Depuis 30 ans, CUPA PIZARRAS occupe une place majeure sur le marché français - premier pays consommateur d’ardoises - depuis ses bureaux rennais. Une position stratégique puisque le grand ouest (Bretagne, Pays de la Loire, Normandie) représente aujourd’hui presque les deux tiers du résultat de l’entreprise en France.



Fort d’une expérience de 22 années à la direction d’un acteur clef du marché de l’ardoise, Stéphane Renard a intégré CUPA PIZARRAS au 1er juillet 2019, en tant que directeur commercial. Il succède à Bertrand Lanoë, créateur du bureau français en 1990, qui a fait valoir ses droits à la retraite à la fin de l’année 2019. Stéphane Renard a pris la tête d’une équipe de 15 collaborateurs composée de huit commerciaux, de quatre prescripteurs, de deux administratrices des ventes et d’un responsable marketing et communication.



Malgré la crise sanitaire qui a provoqué le gel temporaire de certains chantiers, Stéphane Renard garde confiance dans les perspectives de développement de CUPA PIZARRAS :

“ Dans la lignée d’une année 2019 dynamique, nous avons réalisé un très bon premier trimestre 2020. Bien sûr, nous avons été impactés par la période de confinement. Grâce au télétravail, nous avons continué de renforcer nos liens avec les architectes, nos clients négoces et les couvreurs. Aujourd’hui, l’objectif est de dynamiser notre activité et d’irriguer l’ensemble du pays, en explorant de nouveaux territoires. Nous nous appuyons sur des réalisations d’envergure en cours ou prévues, comme l’Abbaye d’Hautecombe en Savoie, le Palais de la Berbie à Albi, le Palais de la Bourse à Bordeaux, ou encore une façade monumentale enveloppant un très grand hôtel à Lille. Elles sont primordiales pour nous faire connaître. Notre activité se décline aujourd’hui autour de deux volets principaux : la couverture traditionnelle d’une part, largement située autour de la rénovation voire la restauration patrimoniale. Mais nous souhaitons également promouvoir l’ardoise comme un matériau qui s’adapte aux enjeux d’une architecture moderne et ambitieuse. Nous misons notamment sur le développement de services digitaux pour nos clients, une présence web génératrice de business et une aide à la conception par notre service technique dédié. En 2020, nous mettrons particulièrement en lumière l’utilisation de l’ardoise en façade qui permet d’accéder à des régions moins ardoisières et franchir le cap des 50% de parts de marché, en France.”

L’ardoise, un matériau qui s’adapte aux enjeux architecturaux et environnementaux actuels

Si la majeure partie de l’activité de CUPA PIZARRAS est concentrée sur la couverture (en rénovation comme en neuf), peu à peu, de nouveaux usages de l’ardoise émergent et l’entreprise se positionne sur une offre globale pour l’enveloppe du bâtiment. Grâce au système pour façade ventilée CUPACLAD, l’ardoisier offre en effet de nouvelles possibilités aux concepteurs de maisons individuelles, de logements collectifs ou de programmes tertiaires. L’entreprise propose aujourd’hui de remettre en valeur ce matériau noble qui brille par sa pérennité, les jeux de lumière qu’il provoque et sa faible empreinte environnemental, grâce à des systèmes de fixations visibles ou invisibles. Pour preuve de ce savoir-faire : l’ensemble mixte Binet installé en 2018 à proximité de la porte Montmartre dont le design s’appuie la combinaison de 30 000 ardoises. « Grâce aux efforts et au dynamisme de l’équipe que j’ai la chance d’animer, des dizaines de projets sont prévus cette année. Ça démarre fort et les perspectives sont vraiment encourageantes. » conclut Stéphane Renard.



Par ailleurs, afin d’ancrer encore un peu plus l’ardoise dans les enjeux architecturaux et environnementaux actuels, CUPA PIZARRAS a mis au point Thermoslate, le premier panneau solaire thermique du marché, qui utilise les propriétés du schiste pour transformer le rayonnement solaire en énergie pour la production de chauffage, d’eau chaude sanitaire ou pour le réchauffement des piscines. Avec 5 capteurs Thermoslate, et une puissance obtenue de 4000 w, ce sont les plus 2/3 des besoins énergétiques annuels d’un logement qui sont assurés.