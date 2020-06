MAPESOL RENO 3 est le dernier né des ragréages MAPEI. Avec un excellent tendu et sans ponçage, il est spécialement adapté aux anciens supports et à la rénovation. Pratique, son sac bénéficie en plus de l’ouverture facile Sprint. MAPESOL RENO 3 rejoint la gamme MAPESOL, des ragréages entièrement dédiés aux soliers qui répondent aux besoins et aux habitudes de travail de l’artisan sur le chantier.

Des ragréages pensés par métier Chez MAPEI, nous nous engageons à faciliter la vie et le confort de travail des artisans. C’est pourquoi, après avoir étudié les besoins des artisans et de nos distributeurs, nous lançons MAPESOL, une gamme de ragréages dédiée aux soliers et ULTRAPLAN, une gamme de ragréages pensée pour les carreleurs.

Chaque gamme répond aux besoins et aux habitudes de travail de l’artisan sur le chantier : Application (malaxage, autolissant …)

Finition (tendu, aspect de surface)

Polyvalence (rénovation, tous supports)

Confort de travail (sans ponçage, ouverture facile …) Chaque gamme offre 4 niveaux de performances et des caractéristiques spécifiques pour répondre à tous les chantiers :

Neuf et rénovation, sans ponçage, fibré, rapide… MAPESOL devient la gamme de ragréages entièrement dédiée aux soliers : Pour en savoir plus Pose de grands carreaux, neuf et rénovation, fibré, rapide… ULTRAPLAN devient la gamme de ragréages entièrement dédiée aux carreleurs : Pour en savoir plus Des solutions facilitantes avec plus de confort Identification Le code couleur marqué de l’emballage permet une identification rapide du produit : violet pour ULTRAPLAN, orange pour MAPESOL.

Le dégradé de couleur facilite la différenciation de produit dans la gamme. Un vrai plus pour l’utilisateur (qui repère facilement son produit) et pour le distributeur (qui s’y retrouve dans son stock). Ouverture facile Les 4 références ULTRAPLAN Reno 3 / MAPESOL Reno 3 et ULTRAPLAN Reno Fibré /MAPESOL Reno Fibré bénéficient de l’ouverture facile Sprint grâce à une languette sur le haut du sac. Certification Les 4 références ULTRAPLAN / MAPESOL Classic 3 et ULTRAPLAN / MAPESOL Reno 3 sont en cours de certification CSTB. Un gage de qualité ! Un concept de communication décalé et attachant Une déclaration d’amour, gravée dans le ragréage frais ! La gamme MAPESOL est commercialisée chez les distributeurs spécialistes sols souples.



Les ragréages ULTRAPLAN sont disponibles chez les distributeurs généralistes et spécialistes carrelage. Pour en savoir plus exit_to_app