Le changement climatique, l'innovation voire la montée compétences sont importants pour les professionnels du bâtiment. Pour simplifier l'information sur ces sujets, la FFB et Bpifrance scellent un partenariat.

IT-FFB - structure fiscalisée de la Fédération française du bâtiment (FFB) - et Bpifrance scellent un partenariat. Le but : simplifier l’accès à l’information des professionnels de bâtiment sur différents enjeux.

Changement climatique, innovation, montée en compétences… Telles sont les préoccupations des artisans et entrepreneurs du secteur.

Informer sur les aides disponibles

« Toutefois, l’accès à l’information sur les dispositifs d’accompagnement existants et les aides publiques disponibles ne leur est pas toujours aisé, faute de temps ou de ressources humaines », soulignent les deux partenaires.

La FFB et Bpifrance mettront ainsi à disposition une palette d’aides et d’outils sur trois thèmes : innovation, transition environnementale et lean management.

Par Virginie Kroun

