Maximisez vos économies d'eau avec le kit Jardin Confort pour cuve Platine

L'eau potable devient de plus en plus précieuse, et chaque goutte compte. C'est pourquoi GRAF vous propose une solution complète pour une gestion efficace de l'eau avec notre kit Jardin Confort pour cuve à enterrer Platine. Conçu pour simplifier la collecte et l'utilisation de l'eau de pluie, notre kit offre une multitude d'avantages pour les propriétaires soucieux de l'environnement et désireux de réaliser des économies.

Les avantages du Kit Jardin Confort pour Platine :

Récupération optimale : La cuve extra-plate Platine est conçue pour récupérer 100 % de l’eau de pluie. Grâce à son panier filtrant intégré, aucune goutte ne vous échappe.

: La cuve extra-plate Platine est conçue pour récupérer 100 % de l’eau de pluie. Grâce à son panier filtrant intégré, aucune goutte ne vous échappe. Regard de prélèvement intégré au couvercle : Ce dispositif pratique vous permet de prélever facilement l'eau de pluie stockée dans votre cuve enterrée, sans avoir à ouvrir la cuve elle-même. Cela garantit une utilisation hygiénique et pratique de l'eau de pluie pour l'arrosage du jardin, le lavage de la voiture ou d'autres besoins extérieurs.

: Ce dispositif pratique vous permet de prélever facilement l'eau de pluie stockée dans votre cuve enterrée, sans avoir à ouvrir la cuve elle-même. Cela garantit une utilisation hygiénique et pratique de l'eau de pluie pour l'arrosage du jardin, le lavage de la voiture ou d'autres besoins extérieurs. Réhausse télescopique ajustable : Elle permet d'ajuster la hauteur de la cuve selon vos besoins. Cette fonctionnalité rend l'installation et l'entretien de votre système de récupération d'eau encore plus simples, tout en offrant une flexibilité maximale.

: Elle permet d'ajuster la hauteur de la cuve selon vos besoins. Cette fonctionnalité rend l'installation et l'entretien de votre système de récupération d'eau encore plus simples, tout en offrant une flexibilité maximale. Pompe automatique : La pompe immergée incluse dans le kit Jardin Confort gère automatiquement la mise en marche et l’arrêt de la pompe grâce à un kit d’automatisation intégré. Dès que nécessaire, la pompe s’enclenche et libère ainsi de l’eau.

Composition du Kit :

