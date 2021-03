Membrane d'étanchéité RUBBERCOVER™ EPDM pour les extensions toits-terrasses : la solution performante, durable et esthétique

Les dernières études montrent que les français se recentrent de plus en plus sur les travaux dans leur habitat pour maximiser le confort intérieur de toute la famille. Maison « refuge » cocooning pour faciliter la cohabitation plus intense, maison « bureau » avec l’avènement du télétravail... La création d’extensions toits-terrasses, accolées à une pièce de vie ou séparées dans un coin du jardin, convient particulièrement à ces évolutions. FIRESTONE BUILDING PRODUCTS, spécialiste de l’étanchéité EPDM, participe à cet engouement en proposant sa membrane noire RUBBERCOVER™ EPDM. Cette solution monocouche synthétique est gage de performance, de durabilité et d’esthétique.