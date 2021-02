Pour ce nouveau sol coulé nous avons imaginé une palette équilibrée. Un choix de faux blancs, tons « sable » et gris, classiques et intemporels, s’oppose à quelques nuances plus audacieuses pour un parti-pris décoratif affirmé dans des lieux publics par exemple.



Des bleu-gris et gris-vert côtoient un ocre rouge lumineux Zerouzi qui vient illuminer le nuancier. Et pourquoi ne pas oser un sol « Craspédia », un jaune très doux ?



Pas de règle quant au choix de la couleur, le grain très lisse de l’AXXX et son rendu esthétique, doux au regard comme au toucher, lui permettront de trouver sa place dans tous les univers décoratifs en donnant aux espaces choisis fluidité et sensation d’espace.