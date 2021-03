Découvrez comment la dernière version de Metasys maximise les performances du système et réduit les risques. Découvrez les nouvelles améliorations des matériels et logiciels qui feront la différence.

La nouvelle version de Metasys présente de nombreux avantages

La nouvelle version de Metasys, Metasys 11.0, offre des avantages déterminants. En voici un aperçu.



Un niveau de cybersécurité supérieur. Aide à protéger davantage les systèmes et les données des bâtiments conformément à la norme FIPS 140-2. Et développement d’une nouvelle option de rapport au format PDF pour le tableau de bord primé sur la Cybersanté du système.



Une performance de niveau supérieur. Développement de 12 nouveaux modèles de contrôleurs de réseau; nouvelle série de contrôleurs SNC intégrant un écran d’affichage et un clavier; ainsi qu’un un boitier de contrôle VAV avec indication de la position pour faciliter le diagnostic des pannes.



Une productivité de niveau supérieur. La nouvelle suite détection et traitement des pannes permettra à votre équipe d’adopter une approche plus intelligente de la prévention, en détectant les problèmes du bâtiment avant qu'ils n'affectent pas les occupants. Observez également les améliorations apportées à l'interface utilisateur Metasys pour accélérer le dépannage, améliorer le suivi et accroître la productivité.

Moderniser à un prix raisonnable grâce à l’offre de mise à jour de Metasys

Nos programmes exclusifs de mise à niveau aident les utilisateurs de Metasys à améliorer les performances des bâtiments. Jetez un coup d'œil, puis contactez votre représentant Johnson Controls pour déterminer la solution la mieux adaptée à votre bâtiment et à votre budget.

