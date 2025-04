Eclypse™ Display : écran tactile IP pour smart building

Une solution innovante pour les gestionnaires de bâtiments et les intégrateurs de systèmes

Pensé pour les gestionnaires de propriétés commerciales, les intégrateurs de systèmes et les partenaires OEM, Eclypse™ Display permet une visualisation intuitive et ultra-rapide du fonctionnement des bâtiments, avec pour objectifs la performance énergétique, le confort, la rentabilité et le respect des normes de durabilité.

Doté d’un design moderne, de technologies de traitement avancées et d’une interface utilisateur fluide, Eclypse™ Display optimise les processus de mise en service, exploitation et dépannage. Il s’impose ainsi comme un outil de pilotage indispensable pour les bâtiments connectés et les installations techniques modernes.

Performances accrues et intégration étendue

Intégré à la suite Eclypse™ Facilities, l’Eclypse™ Display se connecte aux réseaux Eclypse™ et EC-Net, en offrant une expérience utilisateur sans latence, grâce à :

Un processeur Intel ® N97 (jusqu’à 3,6 GHz)

(jusqu’à 3,6 GHz) 8 Go de RAM et 32 Go de stockage

Des temps de chargement 7 fois plus rapides que son prédécesseur, le Horyzon-C

Flexibilité, évolutivité et cybersécurité

Disponible en trois tailles d’écran – 10,1” (ECY-Display-10), 15,6” (ECY-Display-15) et 21,5” (ECY-Display-21) – Eclypse™ Display répond à divers besoins d’installation : encastré, montage sur panneau ou en poste de travail.

Il offre également :

Une connectivité avancée (ports IP, Wi-Fi, Daisy Chain, USB backup)

(ports IP, Wi-Fi, Daisy Chain, USB backup) Une compatibilité avec Atrius ® Facilities , plateforme cloud de gestion technique des bâtiments (BMS)

, plateforme cloud de gestion technique des bâtiments (BMS) Un matériel cybersécurisé conforme aux normes CVC les plus récentes

Un accompagnement complet pour une transition réussie

Pour assurer une migration fluide depuis Horyzon-C, Distech Controls fournit :

Des accessoires dédiés (kits de montage, adaptateurs)

(kits de montage, adaptateurs) Un support technique complet

Des ressources de formation pour faciliter la prise en main

Témoignage

« L'Eclypse™ Display constitue un progrès considérable en matière de visualisation des équipements des bâtiments. Ses fonctionnalités avancées et ses performances améliorées permettront aux intégrateurs de systèmes et aux gestionnaires d'installations de prendre des décisions plus éclairées, ce qui, en fin de compte, améliorera l'efficacité du bâtiment et la satisfaction de ses occupants. » Kevin Ridder, chef de produits chez Distech Controls.

