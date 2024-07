Mood of the season : une exploration inspirante du design à travers les saisons

Cette série entend créer un dialogue visuel et émotionnel entre les produits Forbo Flooring et les ambiances saisonnières. Conjuguant esthétique et fonctionnalité, le créateur de revêtements de sol souples invite à découvrir, tous les 3 mois, des solutions soigneusement sélectionnées et des mises en scène inspirantes. Avec comme fil d’Ariane, l'importance accordée à la nature en tant que clé du bien-être dans les environnements intérieurs.

Ce panel trimestriel des tendances de saisons, élaboré par les designers Forbo Flooring, puise son inspiration auprès d’un large éventail de sources telles que la mode, les intérieurs contemporains, le mobilier, le design industriel, l'art, le graphisme et les médias.



Quant aux teintes et nuances, elles émanent du Forbo Global Colour Card, à partir duquel sont créées, et régulièrement renouvelées, les couleurs des collections Forbo Flooring. " Nos propositions intègrent les surfaces et l'environnement, suggèrent des atmosphères, racontent une histoire singulière. Chaque sélection saisonnière est conçue pour interpeller la sensibilité de chacun en l’incitant à créer sa propre histoire dans ses espaces intérieurs (de vie ou de travail) " confie Cécilia Aouainia, Directrice Marketing Pays du Sud. Et de poursuivre : " Cette approche holistique et narrative du design permet ainsi aux revêtements Forbo Flooring de ne pas être seulement un élément décoratif, mais de prendre réellement part à un ensemble harmonieux et significatif. "

Déjà 6 thèmes "Sols & tendances de saison"

Le premier thème, élaboré en janvier 2023, envisage la saison hivernale synonyme de rassemblement, chaleur intérieure, confort, contemplation... L’occasion pour la nature de se recharger et pour les hommes de se reconnecter. Forbo Flooring a donc combiné couleurs chaudes et vivantes, oscillant entre rouge, ocre, vert et violet. Les textures et motifs renvoient à une atmosphère "historique", avec une touche de modernité : sols à chevrons, effets marbrés et tissus en velours associés à des matériaux contrastés comme le verre et le cuivre.

Le second thème, conçu en avril 2023, célèbre le printemps comme période d’optimisme, de croissance et de renouveau. L’opportunité d‘aller de l’avant et apporter de l’inédit. Les couleurs stimulantes, déclinant une grande variété de tons verts ou de roses tendres, transmettent harmonie et félicité, évoquant une fraîcheur naturelle et la joie d'être à l'extérieur.

Le troisième thème, de juillet 2023, image les longues journées d’été, où l’on passe du temps à l’extérieur, entouré de sa famille et ses amis, pour se détendre. Les couleurs se veulent ici à la fois vibrantes et apaisantes, en écho aux plages ensoleillées. Au coeur de cette palette estivale, le jaune, insufflant énergie et positivité, rehausse instantanément l'ambiance. Associé à des nuances de vert tendre, lilas ou turquoise, la déclinaison n’est pas sans rappeler de savoureux sorbets d'été.

La suite des thèmes est à découvrir sur notre site.

Pour en savoir plus exit_to_app