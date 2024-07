Pièce de raccordement : une innovation brevetée ALKERN pour les TP

Véritable garantie de disposer de raccords durablement étanches (grâce à un double joint élastomère et un béton haute technicité) et résistants, l’industriel a en effet développé un système de jonction des réseaux d’assainissement (sous brevet) permettant de raccorder un tuyau PVC à un tuyau en béton armé de diamètre 300. Si le premier joint élastomère assure l’emboîtement et l’étanchéité avec l’ensemble des canalisations du collecteur béton, le second (rapporté et inclus) garantit l’étanchéité de la connexion PVC/béton.

Précisons de plus que cette innovation garantissant la résistance mécanique des tuyaux évite toute opération de carottage nuisible aux armatures. Elle réduit également de facto les coûts tout en optimisant la mise en oeuvre sur chantier avec une pose à l’avancée. Compatible dans toutes les classes de résistance mécanique (du 135A au 300A), cette référence ALKERN propose des dimensions de canalisation en béton de diam 300 x 0,59 ml, avec deux branchements possibles (un raccordement ouvert avec joint rapporté inclus et 1 voile à briser, avec joint supplémentaire sur demande).

De même, elle accepte des branchements compatibles avec des tuyaux de diamètres 200 PVC et 160 PVC grâce à une réduction (non fournie). Fabriquées en France, 100 % recyclables, ces pièces de raccordement ALKERN revendiquent également une manutention sécurisée grâce à 4 ancres de levage de type Artéon 1,3 tonne.

Guide racinaire : la solution Alkern pour les tranchées de Stockholm

Toujours en quête de proposer des solutions de lutte contre les îlots de chaleur urbains et favoriser l’infiltration des eaux pluviales, ALKERN vient de concevoir son guide racinaire. Une solution donnant toutes les clés pour soutenir le développement racinaire des arbres en milieu urbain, tout en optimisant l’infiltration des eaux pluviales lors de la réalisation d’une structure de chaussée. En effet, pour que l’intégration des arbres en milieu urbain soit une réussite pérenne, il faut prendre en compte les besoins de l’arbre en eau, en air et en espace avec les besoins de la chaussée qui devient la structure porteuse.



Cette solution ALKERN répond ainsi aux objectifs d’alimentation des arbres (en laissant passer les eaux stockées dans la chaussée drainante) mais aussi en séparant la structure de la chaussée du remplissage en terre végétale nécessaire à leur bon développement, tout en protégeant la chaussée (puisque guidant les racines vers le bas). Disponible en formats carré et circulaire, en hauteur de 0,80 m, de finition gris lisse, le guide racinaire ALKERN affiche des dimensions intérieures de 1680 x 1680 x 80 cm, mais peut aussi être réalisé, à la demande, en sur-mesure. Véritable synonyme de gain de temps sur chantier puisqu’évitant le chronophage travail de découpe, 100 % recyclable, il se met en oeuvre aisément au pied de l’arbre, par levage (crochets spécifiquement conçus) ou via passage fourche.

Photo à la une : La solution E-Massif d'ALKERN, dédiée à l'ancrage des bornes de recharge électrique jusqu'à 22 kW.

Pour en savoir plus exit_to_app