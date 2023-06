Next Elettra, la porte Dierre France connectée qui se déverrouille avec un smartphone !

N’avez-vous jamais imaginé de pouvoir verrouiller et déverrouiller votre porte d’entrée sans clé, à distance avec votre smartphone ? C’est désormais chose possible avec la porte connectée Next Elettra de chez Dierre France !



Grâce à sa serrure motorisée « Lock Blocking System », il est maintenant possible d’ouvrir et fermer sa porte à distance et sans contact, via l’application mobile MyDoor, sans avoir recours à une clé traditionnelle.

L’application MyDoor offre une totale gestion à distance de la porte : accès aux informations d’ouverture et de fermeture, indication des alarmes, configuration des clés.

L’application est l’une des solutions d’ouverture de la Next Elettra, mais elle peut aussi être déverrouillée par une télécommande KeyFob (1 seul bouton ouverture / fermeture) ou manuellement avec une clé escamotable Easy Key intégrée à la KeyFob.



La porte Next Elettra est un parfait équilibre entre technologie et minimalisme : l’afficheur digital auparavant présent sur certains de leurs modèles est désormais remplacé par une diode LED qui indique l’état de la porte. Le système Next Elettra est compatible avec leurs modèles de portes les plus design : Synergy Direcut, Wall Security, Sleek et Synergy Out.

Des accessoires connectés sont eux aussi disponibles en option et peuvent venir compléter les caractéristiques technologiques de la porte :

Le microviseur connecté D-Eye : un microviseur intelligent, qui, via l’application mobile « EZVIZ » permet de voir les visiteurs devant la porte et interagir avec eux en temps réel. Son utilisation est aussi simple que celle d’un interphone. Ce microviseur bénéficie entre autres d’une résolution jusqu’à 1080p, d’une vision ultra grand angle 155° et d’une vision nocturne jusqu’à 5m.

Le bâton de tirage sans contact : de 1000 à 1600mm et en acier inoxydable. Quand le propriétaire s’approche de la zone au sol éclairée par un faisceau lumineux et passe le pieds à l’intérieur, cela déverrouille et ouvre la porte automatiquement, sans avoir besoin de sortir le Smartphone de sa poche. Très pratique quand on rentre à la maison les bras chargés !

