Hibry, les portes blindées Dierre France avec gestion électronique et manuelle du verrouillage !

Il y a des innovations technologiques qui améliorent la vie en toute simplicité et Hibry est l’une d’entre elles. Cette serrure « double fonction » combine à la fois fonction automatique et manuelle en une seule serrure, offrant ainsi plus de confort que les portes traditionnelles tout en conservant le contrôle d’ouverture garantit par la serrure mécanique.

Pouvant être installées sur de nombreux modèles de portes blindées anti-effraction Dierre France, les serrures Hibry ont également l’avantage d’être très simples d’utilisation : de l’intérieur, un écran tactile est installé sur le vantail, permettant non seulement d’ouvrir la porte mais aussi d’effectuer diverses opérations comme l’activation de nouvelles clés électroniques.



Du côté extérieur, le vantail est équipé d’un insigne duquel il suffit d’approcher la clé électronique afin d’activer l’ouverture automatique de la porte. Par cette action, les LEDS s’éteignent et entraînent les pênes à l’intérieur du vantail, déverrouillant ainsi la porte. Il ne reste plus qu’à abaisser la poignée ou tourner le bouton pour déverrouiller le demi-tour du verrou et ainsi ouvrir la porte.



Une fois la porte refermée, il n’y a rien à faire : le verrou revient automatiquement en sécurité et les pênes ressortent du vantail pour réverrouiller la porte. Il est également possible de désactiver cette fonctionnalité si on ne souhaite pas que la porte se verrouille automatiquement.



Hibry est par nature un système fonctionnel et intelligent : en cas de panne, pas de panique, l’ensemble des étapes d’ouverture et de fermeture de la porte peuvent être effectuées de façon manuelle en insérant tout simplement la clé dans le cylindre.



Disponible dans plusieurs coloris et pouvant être associée aux différents modèles de béquillages proposés par Dierre France, la serrure Hibry s’adapte à toutes les décorations et tous les environnements, lui permettant ainsi d’être installée aussi bien dans des logements collectifs qu’individuels et même dans des hôtels.

Pour les portes donnant sur l’extérieur, l’option Marquage CE obligatoire s’applique.



À titre d’exemple, Dierre France a ainsi eu le plaisir de fournir 26 portes FIRECUT EI30 HIBRY pour équiper un très bel hôtel 5 étoiles de la ville de Saint Tropez.



En plus de la sécurité offerte par le système Hibry, ces portes blindées anti-effraction (Classe 3) sont également coupe-feu 30 minutes et répondent à des critères d’affaiblissement acoustique (39 dB) et d’isolation thermique (1.3 w/m².K).



S’agissant d’un produit 100% sur-mesure, chaque porte a pu être personnalisée pour s’intégrer harmonieusement à la décoration de cet hôtel de luxe : revêtement intérieur blanc et extérieur MDF hydrofuge laqué RAL 7022, elles sont équipées de béquilles doubles gamme Dierre Design en acier inoxydable qui s’accordent à la perfection avec l’habillage chromé satiné des écrans tactiles.



Avec Dierre France, la porte n’est plus uniquement le moyen de sécuriser une pièce, elle est un véritable objet d’ameublement stylisé et innovant donnant de la personnalité et de la modernité aux constructions dans lesquelles elles sont implantées.



Retrouvez plus d’information sur les portes blindées anti-effraction équipées de serrures électroniques Hibry en cliquant ci-dessous.

Visuel associé à l’hôtel 5* de Saint-Tropez

