Nidaplast RA : la solution en remblai allégé paysager

L'utilisation des remblais allégés est une alternative simple et économique aux solutions traditionnelles de renforcement de sols pour diminuer ou annuler les tassements de sols compressibles.

Le remblai allégé permet de limiter les efforts verticaux et latéraux exercés sur un ouvrage d'art ou un bâtiment afin de limiter les coûts des structures. Les applications sont multiples : remblai paysager, remblai routiers, remblai sur bâtiments... La structure alvéolaire répond aux problématiques liées au drainage en zone humide et ne nécessite pas de dalle de béton. L'installation est rapide et économique.

