Potager en toiture Hôtel de Ville de Paris

Réalisation d'un potager en toiture sur un bâtiment de l'Hôtel de Ville de Paris. Le potager est alimenté en eau par une nappe phréatique artificielle créée avec les blocs nid d'abeille Nidaroof.

Le produit Nidaroof, associé à des entrées d'eaux pluviales, permet de retenir temporairement l'eau de pluie tout en conservant l'exploitation entière de la toiture terrasse. Associé à des toitures végétalisées, Nidaroof stocke l'eau sous le substrat et le restitue progressivement à la plante. La solution Nidaroof filtre et retient les déchets , évitant la macération de ces derniers et donc les problèmes liés à l'eau stagnante. Le produit est une solution alternative, économique et pertinente dans le milieu urbain en termes de stockage des eaux pluviales.