Après le lancement réussi du banc d’intérieur CURVE Bench, l’année dernière, Nina Moeller Designs présente un banc dédié aux espaces extérieurs qui résiste aux intempéries, fabriqué dans le matériau robuste HI-MACS®.

CURVE Outdoor a conservé le design modulable du modèle d’intérieur, pour une utilisation seule ou en association avec d’autres bancs pour obtenir la configuration souhaitée.



Le banc original a été conçu pour Re:Centre, un espace unique dédié à la créativité et au bien-être situé dans le quartier de Hammersmith, dans l'ouest de Londres. Pour aménager ce lieu, propice au calme et à la relaxation, le client désirait former un grand cercle de sièges avec pour but d’inclure les gens et d’instaurer une certaine proximité.

« Le design est inspiré de la nature, il créé du lien et procure un sentiment d'harmonie », explique Nina Moeller, en parlant de la modularité et des lignes naturelles du CURVE Bench. « La popularité du CURVE Bench original et les souhaits formulés par nos clients de voir ce banc en extérieur nous ont poussés à chercher un matériau qui résiste à tous les éléments. Nos collègues et amis nous ont encouragés à explorer les propriétés extraordinaires du matériau de dernière génération HI-MACS®. »

HI-MACS® était le matériau idéal pour ce projet : sa thermoformabilité pour obtenir des courbes audacieuses était évidemment primordiale, mais ses autres qualités étaient tout aussi importantes. HI-MACS® est en effet idéal pour les projets extérieurs grâce à sa résistance à toute épreuve, dont le vent, la pluie et le soleil, et dans 10 ans, le banc aura la même apparence qu’au premier jour. De plus, ce matériau Solid Surface est facile à nettoyer et la moindre imperfection peut facilement être réparée.

Crédits photo : © Marcus Peel