Village Olympique : le mobilier urbain confié à mobilConcepts-Metalco

Les résultats sont tombés vendredi dernier : la Caisse des dépôts, Icade, Nexity et Eiffage se partageront les chantiers du village olympique qui accueillera les participants des Jeux olympiques et paralympiques de Paris 2024. Situé à Saint-Denis, Saint-Ouen-sur-Seine et l’Ile-Saint-Denis, il constituera « l’un des ouvrages emblématiques » de la compétition. Suite aux JO, le village sera transformé en nouveau quartier.