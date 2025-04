Nautys : mobilier nautique et outdoor en HIMACS

Pensée pour les environnements marins et extérieurs, Nautys allie design contemporain, durabilité et haute performance technique, répondant aux exigences des secteurs du nautisme, de l’hôtellerie de plein air et de l’architecture d’extérieur.

HIMACS : un matériau d’exception au cœur du mobilier Nautys

Utilisé comme matériau principal, le HIMACS est un Solid Surface innovant, réputé pour sa résistance aux intempéries, sa longévité et sa polyvalence esthétique. La première collection de Nautys, présentée dans la teinte emblématique Alpine White, incarne une parfaite synergie entre technologie de pointe et élégance minimaliste.

Les atouts du HIMACS pour le mobilier nautique :

Surface non poreuse, hygiénique et sans joints visibles

Résistance exceptionnelle à l’eau salée, aux UV et au feu

Formabilité extrême pour créer des pièces sur-mesure

Finitions esthétiques haut de gamme et grande durabilité

Un mobilier design pour la mer, l’extérieur… et bien plus encore

Nautys se distingue par son ADN créatif et modulaire, avec des meubles sur-mesure adaptés à une grande diversité d’environnements : yachts, terrasses, hôtels, espaces résidentiels ou bureaux. Tables, sièges, éléments lumineux… chaque pièce est pensée pour conjuguer esthétique, fonctionnalité et résistance climatique.

Comme l’explique Francesco Lucchese, fondateur de Lucchesedesign : « L'inspiration vient de la mer. Nous avons choisi HIMACS pour offrir une expérience sensorielle unique, où design, technologie et nature se rencontrent. »

Une synergie de talents pour une marque ambitieuse

Lucchesedesign, expert du design produit, Summit X, spécialiste des solutions sur-mesure, et Gallinea, fabricant de systèmes technologiques pour le nautisme, ont uni leurs forces pour donner vie à Nautys.

Seho Park, PDG de Summit X, déclare : « Nautys est née d’une ambition commune : créer une marque de mobilier alliant innovation, élégance et performance pour le nautisme, l’outdoor et l’hospitality. »

Nautys présentée à la Milan Design Week et au Salon Nautique de Venise

La marque sera dévoilée lors de deux événements majeurs du design et du nautisme :

Milan Design Week 2025 : du 7 au 12 avril – Tricolore Design Hub (Piazza del Tricolore 1 / Viale Maino 2)

Salon nautique de Venise 2025 : du 29 mai au 2 juin

Nautys, le mobilier nautique nouvelle génération

En combinant technologie de fabrication de pointe, matériaux haut de gamme et design sur-mesure, Nautys entend bien s’imposer comme référence incontournable du mobilier nautique et extérieur haut de gamme, aussi bien pour les professionnels que pour les amateurs exigeants.

Crédits Photos : © Nautys