LAKAL lance deux nouveaux systèmes de volets roulants monobloc : PremiumTop et BasisTop

LAKAL, fabricant de volets roulants, moustiquaires, BSO et portes de garage, lance deux nouveaux éléments pour les volets roulants monobloc, PremiumTop et BasisTop. Ces solutions optimales sont disponibles pour les bâtiments neufs ou la rénovation.

LAKAL lancera en octobre deux nouvelles solutions pour les volets roulants à poser sur le châssis : PremiumTop et BasisTop.



Ces deux solutions font leurs premiers pas sur le marché français mais sont des systèmes commercialisés qui ont fait leurs preuves sur le marché allemand, avec des capacités d'isolation thermique et sonore nettement améliorées. « Aujourd’hui, les propriétaires de bâtiments mettent de plus en plus l'accent sur le confort, l'apparence et la praticité, même quand il s’agit de volets roulants », explique Thierry Scotton, chef de marché France. « Le PremiumTop et le BasisTop combinent ces trois éléments et son intégration est facilité pour les entreprises spécialisées ».



Grâce à la multiplicité des options de configuration et des couleurs, les installateurs peuvent répondre aux différents souhaits et besoins des particuliers. Par exemple, le coffre du volet peut être plâtré (dans ce cas - la trappe d'inspection se trouvera en bas), une moustiquaire peut être intégrée, un couvercle en aluminium peut être utilisé à l'extérieur pour obtenir le même aspect que la fenêtre, ou le coffre peut être recouvert d'un film PVC coloré. Ces nouveaux éléments sont prêts pour la maison connectée – Pour plus de confort et de sécurité une solution connectée. Pilotez vos volets à distance et obtenez un retour d’information. Le volet intelligent se connecte à votre tablette et smartphone.



" Notre ambition et notre motivation quotidienne sont de toujours chercher à améliorer un bon produit ", déclare Yannick Gross, directeur général de LAKAL. " Ces deux nouvelles solutions sont un bon exemple de cette approche : nous souhaitons systématiquement améliorer les capacités d'isolation thermique et sonore, pour qu’une fois de plus, nous puissions proposer à nos clients une multitude de possibilités d’applications et de produits. En outre, grâce à la richesse presque infinie des combinaisons, nous garantissons aux constructeurs une solution individuelle et adaptable pour chaque projet de construction. "