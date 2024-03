EC45 FIBRÉ de TOUPRET : le nouvel enduit polyvalent de rebouchage, lissage et jointement des plaques de plâtre

Son temps d'utilisation réduit et sa grande résistance sont les points forts de l'EC45 Fibré. Son temps d'utilisation de 45 minutes lui permet d'optimiser l'efficacité sur les chantiers en gagnant du temps. La résine et les fibres présentes dans la composition lui octroient une plus grande résistance. Ce produit est sans limite d'épaisseur pour le rebouchage, et peut être appliqué jusqu'à 5 mm pour l'égalisage. Il colle également les bandes à joint papier, ce qui en fait un produit parfaitement polyvalent.

Ce nouvel enduit offre une finition soignée. Il peut être appliqué sur des supports neufs ou rénovés, bruts ou peints : plâtre, carreaux de plâtre, plaques de plâtre, anciens fonds peints absorbants, tous types d’enduits, ciment, béton, béton cellulaire, parpaing, briques et pierres.



L'EC45 Fibré offre un ponçage facile et peut être recouvert par tous types d’enduits, peintures et revêtements muraux. L’application est manuelle à l’aide des outils traditionnels. Il peut être redoublé dès qu'il est dur au toucher, et recouvert après séchage complet dès qu’il est ponçable (24h à 48h en moyenne).

L’enduit colle EC45 Fibré en poudre est proposé en sacs facilement transportables de 5 kg et 15 kg.

Informations techniques

→ La consommation est :

en égalisage, de 1.1 kg d’enduit par m2/mm

en collage de bandes à joints 250 - 300 g/m

→ Émissions dans l’air intérieur : A +.

→ Produit avec 98 % minimum de matières premières d’origine naturelle.

