Notre guide pour comparer les assurances décennales

Découvrez 3 solutions pour comparer les offres d’assurances décennales et trouver le meilleur tarif pour votre entreprise.

Garantie décennale : comment comparer les offres efficacement ?

Avant de souscrire une garantie décennale, il convient de comparer les offres pour trouver la plus intéressante en termes de prix et de garanties. Mais comment s’y prendre ? En sachant que le coût d’une assurance décennale n’est pas le seul facteur dont il faut tenir compte dans sa prise de décision ! Nous vous expliquons comment trouver le bon contrat d’assurance, avec en bonus la liste des 5 critères à analyser pour dénicher la meilleure garantie décennale.

3 solutions pour comparer les prix des garanties décennales

Comparer les prix des assurances RC décennales permet de faire un premier tri parmi toutes les différentes offres d’assurances. 3 options s’offrent à vous :

Utiliser un comparateur en ligne : un comparateur en ligne vous aide à trouver l’offre la plus avantageuse en fonction de vos critères de recherche. Multipliez les demandes de devis. Attention toutefois à ne pas utiliser un comparateur créé par un assureur puisqu’il pourrait vous donner des résultats biaisés.

Demander des devis directement : contactez les assureurs pour obtenir des devis personnalisés et comparer les prix. À savoir que certaines compagnies d’assurance proposent un formulaire de devis en ligne pour vous donner une estimation tarifaire en quelques secondes.

Contacter un courtier d’assurance : avoir recours à un courtier d’assurance vous permet de vous décharger des démarches administratives. Il s’occupe de mettre en compétition toutes les offres pour vous trouver la garantie décennale la plus adaptée.

Faut-il prendre le prix le plus bas pour son assurance décennale ?

Ne vous fiez pas toujours aux contrats pas chers. En effet, les formules d’entrée de gamme ne couvrent que les garanties obligatoires. Or, il est possible que vous ayez besoin d’une couverture plus importante pour votre activité. Faites attention à ne pas sacrifier des garanties indispensables pour faire des économies à court terme !

En effet, l’offre la moins chère est parfois poussée par un assureur qui n’a pas l’expérience ou la capacité financière de vous accompagner sur la durée de vos obligations (10 ans a minima).



Une garantie décennale non adaptée présente un risque : en cas de sinistre, votre assureur peut refuser de vous indemniser et tous les frais de réparation sont à votre charge. Optez donc pour le meilleur rapport couverture/prix pour être indemnisé selon vos besoins sans payer trop cher vos primes d’assurance.

Quels critères autres que le prix d’une décennale ?

Le prix de votre décennale n’est pas le seul critère à prendre en compte pour trouver la meilleure assurance décennale. Tout dépend de vos besoins et de votre activité professionnelle :

La réputation de l’assureur : une compagnie d’assurance fiable délivrera une meilleure qualité de service et vos clients seront rassurés avec le nom d’une compagnie d’assurance connue sur votre attestation.

La politique tarifaire : vérifiez bien si le montant de votre prime augmente ou non lors des renouvellements de contrat ou après un sinistre pour éviter les mauvaises surprises.

Les garanties couvertes : optez pour un contrat qui inclut une protection juridique ou qui couvre les dommages en cours de travaux.

La franchise : elle représente le montant qui reste à votre charge après votre indemnisation. Plus la franchise est importante, moins la prime d’assurance le sera (et inversement).

Les profils assurés : certaines compagnies d’assurance se spécialisent dans des profils assurés plus complexes, comme les auto-entrepreneurs, les résiliés pour non-paiement ou sinistres trop fréquents, les assurances pour rénovation, etc.

