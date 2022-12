Fybolia accélère son engagement en faveur du sport

Depuis de nombreuses années, nous sommes intimement persuadés que les valeurs du sport et du monde de l'entreprise ne font qu'un. Dans ce sens, nous souhaitons peu à peu immiscer la pratique sportive au sein de notre société.

En effet, nous avons tout d’abord débuté notre engagement en faveur du sport en activant de nombreux partenariats sportifs auprès d’associations reconnues en bretagne pour leur histoire, leur professionnalisme et leurs valeurs : équipe cycliste WB-FYBOLIA MORBIHAN (national 1), tour de bretagne cyclise (épreuve cycliste professionnelle) - club d’athlétisme de L’ACRLP.



Nous souhaitons aujourd’hui renforcer notre engagement ainsi que notre impact en interne, car nous avons conscience que le sport est un excellent levier pour fédérer nos équipes à travers une activité extra-professionnelle accessible à tous. cette dernière joue un rôle positif sur le bien-être de nos collaborateurs, tout en développant efficacement leur cohésion, à travers la pérennisation de liens en dehors du cadre de l'entreprise.



Dans ce cadre, nous avons le plaisir de vous annoncer le lancement de notre équipe interne de running, baptisée "FYB'S TEAM RUNNING".



Nos supers runneurs afficheront nos belles couleurs à l’occasion de différentes compétitions et challenges running au sein de notre territoire morbihannais. de superbes moments à partager entre collègues, pour aller encore plus vite et encore plus loin ! ils vous donnent par exemple rendez- vous le 10 mars 2023, pour la ploërmelaise !



C’est ainsi que nous avons le plaisir de vous faire découvrir le maillot que nos coureurs afficheront fièrement lors de nos différentes compétitions !

