Challenge Photos 2022 des Menuisiers Certifiés Profils Systèmes : les grands gagnants sont…

Parrainée par la société Akzonobel, cette 15ème édition met encore une fois en évidence, le savoir-faire incomparable des fabricants-installateurs certifiés Profils Systèmes, tout comme la qualité et la technicité de leurs réalisations aluminium.

Vitrine d'un savoir-faire, le Challenge Photos 2022 du label Menuisier Certifié Profils Systèmes a vu s'affronter une vingtaine de réalisations aluminium sur-mesure, aussi design que créatives.



Bâtiments tertiaires et résidentiels... Projets de construction, de rénovation... Aménagement et sécurisation des espaces outdoor... La diversité des projets présentés à l'occasion du challenge photos 2022 des Menuisiers Certifiés est tout simplement remarquable et souligne s’il fallait le rappeler, la richesse des solutions sur-mesure offertes par les gammes de menuiseries aluminium Profils Systèmes.



À l'issue d'un vote réalisé en ligne du 1er au 20 novembre, ce sont les Menuisiers Certifiés Profils Systèmes eux-mêmes, qui ont désigné les lauréats de cette 15ème édition du Chalenge Photos, dont nous vous dévoilons à présent le palmarès.

→ Catégorie 1 : Fenêtres & baies coulissantes aluminium : FBS Vérandas

→ Catégorie 2 : Portail, clôtures & garde-corps alu : Auvergne Espace Véranda

→ Catégorie 3 : Vérandas aluminium : Sam Vérandas

→ Catégorie 4 : Façades alu et projets tertiaires : Aluminium de Bretagne

→ Catégorie 5 : Pergolas, carports & gazébos aluminium : Atelier CIA

Les 5 lauréats Menuisiers Certifiés Profils Systèmes ont été récompensés d’un chéquier Kadeos Infini d’une valeur de 400€ TTC, offert par la société AkzoNobel, parrain du challenge photos pour la neuvième année consécutive !

