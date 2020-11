La compacité est l’autre atout majeur de cette solution ! Avec une hauteur limitée de seulement 87 cm x 110 cm de longueur et 46 cm de profondeur, le groupe extérieur peut s’installer, tout en restant discret, en façade d’un bâtiment, sous une fenêtre voire, à l’abri des regards, en local technique.

Cette compacité remarquable, rapport entre ses dimensions et les niveaux de performance atteints, lui confère la possibilité de s’adapter à tous types de configurations (Jusqu’à 150 m² en rénovation et 300 m² en projet neuf ) : du petit tertiaire (commerces de centre-ville, banques …) à de gros projets de résidentiels et jusqu’à des projets de taille moyenne en tertiaire (immeuble de bureaux) grâce à la possibilité de grouper plusieurs unités VRV 5 S entre elles.



Sur le plan acoustique, Daikin a conçu un tout nouveau ventilateur asymétrique pour traiter le volume d’air de façon très silencieuse, puisqu’il conduit à l’atteinte d’un très faible niveau sonore moyen de seulement 50 dBA. De surcroît, celui-ci peut être encore réduit au cours de la nuit, de 2 dBA à 10 dBA pour arriver à un niveau sonore encore plus silencieux, de 39 dBA.



Si le besoin acoustique d’un projet est encore supérieur, Daikin a prévu la possibilité d’associer, à l’arrière du groupe, une grille acoustique et de prévoir l’installation du groupe en local technique pour un fonctionnement complètement silencieux et une parfaite dissimulation du groupe.

Un groupe fiable, durable et performant en ligne avec les objectifs de décarbonation

Le mini VRV 5-S fonctionne avec le réfrigérant R-32 qui affiche une empreinte 3 fois plus faible que le R-410A, lui permettant de diminuer drastiquement l’impact carbone de l’équipement, estimé à 70 % !



Le mini VRV 5-S se compose d’un nouvel échangeur de chaleur à 3 rangées, et d’un compresseur SWING. Ces deux technologies exclusives Daikin permettent une augmentation de l’efficacité énergétique saisonnière sur l’ensemble de la durée de vie du groupe, au-delà des exigences européennes en matière d’écoconception qui entreront en vigueur en 2021.



Comparativement à la précédente génération de VRV fonctionnant au R-410A, la 5e génération de mini VRV au R-32 affiche des performances en hausse de 5 à 10 %, avec un SEER compris entre 7 et 8, et un SCOP de 4.5 à 5, pour 3 tailles de puissance, de 12 kW à 18 kW.



Des contrôles sont en cours pour que la solution soit certifiée Eurovent dès la fin de l’année 2020.

