ProDevis START, l’application 100% Web pour les devis et commandes Menuiserie, Store, Fermeture, présente son extension mobile ! Une nouvelle application mobile, disponible sur iOS et Android, qui permet aux Artisans de gérer leurs avant-projets depuis leur Smartphone pour encore plus d’efficacité et de réactivité.

Le carnet de notes des Artisans dans leur smartphone Alors que l’application 100% Web ProDevis START simplifie la création de devis et le passage de commande, son extension mobile intervient elle, en amont du chiffrage. C’est tout l’avant-projet, de la prospection jusqu’à la prise de notes de chantier, que l’application mobile optimise.



Équipé de son Smartphone, l’Artisan retrouve les contacts autour de lui et est guidé par GPS chez ses prospects et clients. Une fois arrivé, il renseigne toutes les informations sur son client et sur le chantier directement dans son application mobile (type de produits, dimensions, couleurs, préférences du client…). Il joint également à son dossier les photos prises avec son Smartphone pour se rappeler des détails importants.



Son application mobile étant synchronisée avec ProDevis START, l’Artisan retrouve son nouveau projet et toutes ses notes automatiquement à son retour au bureau. Il y finalise ainsi son devis et lance en commande en quelques minutes.



De la prospection jusqu’à la commande Fournisseur, en passant par la création du projet et le chiffrage : avec ProDevis START, c’est sur tout son process de vente que l’Artisan gagne en temps et en réactivité pour augmenter son chiffre d’affaires.



L’application mobile ProDevis START disponible* : Sur iOS

Sur Android *L’accès à l’application nécessite d’être abonné à ProDevis START L'application mobile ProDevis START pour de nouvelles fonctionnalités Création de projets directement lors des rendez-vous chez les clients et prospects

directement lors des rendez-vous chez les clients et prospects Synchronisation avec l’application de chiffrage ProDevis START pour y retrouver toutes les informations de son dossier et créer son devis

pour y retrouver toutes les informations de son dossier et créer son devis Gestion du fichier clients avec l’ensemble de l’historique disponible en quelques clics

avec l’ensemble de l’historique disponible en quelques clics Ajout de médias (photos de chantier par exemple) pour enrichir, compléter et illustrer ses projets. 100Mo de données d’hébergement inclus gratuitement

Lancement de l’itinéraire vers un contact ou un projet en géolocalisation avec Waze, Google Maps ou Plan pour être diriger vers ses clients et prospects ProDevis START, un concentré d’innovations qui simplifie le chiffrage et l’activité des Artisans Menuiserie, Store, Fermeture Parce que le client particulier leur demande des réponses toujours plus rapides, les Artisans se doivent de gagner en réactivité pour augmenter leurs chances de remporter plus d’affaires. Une réactivité qui passe notamment par la digitalisation de leur activité, que leur apporte ProDevis START : Une application Métier Menuiserie Store Fermeture, équipée du Configurateur de vente ELCIA pour des devis et passages de commande en un clic

Plus de 1 750 tarifs de 600 industriels toujours à jour

Une application 100% Web, 0 contrainte informatique, disponible tout le temps et de partout (bureau, chantier, rendez-vous client)

Un processus d’abonnement en ligne simple, en 5 minutes sur elcia.com/prodevis-start

Un prix attractif de 55€ HT/mois sans engagement pour une liberté totale

Une application mobile synchronisée avec l’application Web, disponible sous iOS et Android pour remplacer ses notes papiers avec prise de photos Pour en savoir plus exit_to_app