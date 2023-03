Stabilité mécanique et processus de haute précision

Possibilités d'améliorations de systèmes haut de gamme soit par réduction de la profondeur des profilés (à Uf égal) soit par réduction du coefficient Uf.

Recyclabilité illimitée

Notre catalogue intègre aujourd'hui une offre de profilés standards disponible en Low Lambda Polyamide 66 GF25, résistant aux chocs à sec. Cette offre s'étoffera au fil du temps.



Haute stabilité mécanique : Les polyamides sont très résistants à la chaleur, rigides et stables mécaniquement. Notre mélange spécial de Low Lambda Polyamide 66 GF25, résistant aux chocs à sec (PA66) renforcé en fibres de verre est idéal pour la production de profilés structurels effilés tout en permettant d’obtenir des valeurs Uf optimisées.



Résistance à la chaleur et conductivité réduite : Grâce à leur excellente résistance à la chaleur, les polyamides peuvent être utilisés dans les conditions les plus rudes, par exemple en cas d’exposition à des environnements chauds et humides. Pour le secteur des fenêtres, portes et façades, le Low Lambda Polyamide 66 GF25, résistant aux chocs à sec est un atout pour réduire le taux de conductivité et ainsi, réduire le flux de chaleur entre l’extérieur et l’intérieur d’une fenêtre, porte ou façade.



Transformation facile : La simplicité de transformation des polyamides est un autre avantage-clé. Avec de nombreuses géométries pouvant être individuellement adaptées selon le projet et les besoins spécifiques, les polyamides sont le choix parfait pour la fabrication de profilés d’extrusion spéciaux.

→ Télécharger la plaquette