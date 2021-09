Quand les isolants d'hier laissent place aux isolants biosourcés

Parce qu’il est temps de changer notre façon d’isoler les bâtiments. Parce que les isolants biosourcés sont incontournables dans les constructions de demain, la ouate de cellulose Igloo France se démarque, grâce à ses performances thermiques supérieures et sa matière première issue de l’économie circulaire. Fabriquée en France, ses nombreuses certifications la rendent parfaitement conforme à la RE2020.

La ouate de cellulose est utilisée depuis plus d’un siècle, particulièrement dans des pays habitués aux variations extrêmes de températures, comme le Canada et la Finlande où elle est l’isolant thermique de combles perdus le plus répandu en neuf comme en rénovation. Sa capacité de déphasage, sa résistance à l’écoulement de l’air et ses propriétés hygroscopiques lui confèrent des performances thermiques reconnues et durables.

Un savoir-faire développé pour des conditions extrêmes

C’est au Canada que la ouate de cellulose Igloo Cellulose voit le jour il y a plus de 40 ans. Cet isolant thermique biosourcé est développé et amélioré en prenant en compte des conditions climatiques extrêmes. En 2010, ce savoir-faire est déployé en France dans une nouvelle usine, Igloo France Cellulose, qui fabrique cet isolant biosourcé aux Achards (Vendée). La ouate de cellulose Igloo France est fabriquée à 90% à partir de papiers recyclés, collectés majoritairement auprès des filières locales de recyclage. Par ailleurs, Igloo France Cellulose sensibilise le jeune public et les particuliers (associations, établissements scolaires), grâce aux points de collectes situés situés dans un rayon de 30 kilomètres autour de l’usine.



La fabrication de la ouate de cellulose est rapide et demande peu d’énergie. Le papier collecté est tout d’abord grossièrement haché avant d’être additivé avec des sels minéraux. L’ensemble passe ensuite dans un broyeur à meules afin de défibrer le papier et de lui conférer ses propriétés isolantes. Enfin, la ouate de cellulose Igloo France est dépoussiérée puis conditionnée en sacs qui sont automatiquement palettisés.

Les nombreux avantages de la ouate de cellulose Igloo France

La chaleur met jusqu’à deux fois et demi plus de temps à traverser des combles isolés avec de la ouate de cellulose, qu’avec une isolation en laine de verre soufflée. Ainsi, la chaleur est maintenue en hiver à l’intérieur de la maison, ce qui permet de réduire significativement la facture de chauffage. En été, c’est un véritable bouclier thermique naturel contre la chaleur extérieure, en maintenant les températures fraîches à l’intérieur des bâtiments.



Comme tous les matériaux biosourcés et contrairement aux fibres minérales, la ouate de cellulose régule l’hygrométrie grâce à ses fibres hygroscopiques : elle absorbe l’humidité en excès, la conserve, et la restitue lorsque l’atmosphère devient plus sèche. Grâce à ses fibres longues et à sa mise en œuvre en vrac, la ouate de cellulose est idéale pour remplir le moindre interstice et éviter tout pont thermique dans l’isolation. En régulant l’humidité, la ouate de cellulose évite également le développement des champignons, bactéries et moisissures. Grâce à ses fibres densément enchevêtrées, la ouate de cellulose est très largement défavorable à l’installation de rongeurs dans l’isolation.



La ouate de cellulose Igloo France se comporte très bien face au feu, son Euroclasse B-s2, d0 démontre sa faible combustibilité. Comme le bois, la ouate de cellulose charbonne en surface, elle protège la structure du bâtiment en ralentissant la propagation du feu.

Conforme aux attentes de la RE2020

La matière première de la ouate de cellulose est issue du recyclage de papiers et n’épuise pas les ressources fossiles. Son processus de fabrication demande très peu d’énergie et ne nécessite ni eau, ni combustion. En fin de vie, la ouate de cellulose est également recyclable en papier ou à nouveau en isolant thermique et acoustique. Ainsi, la ouate de cellulose bénéficie d’un indice carbone négatif. De par son faible impact environnemental, la ouate de cellulose est l’isolant idoine pour répondre aux attentes de la RE2020.

Sa mise en en oeuvre en vrac permet tout type d’application : l’isolation des combles perdus (par soufflage) et l’isolation des rampants, murs et planchers (par insufflation et projection humide).

Un confort de mise en oeuvre garanti pour les applicateurs

La ouate de cellulose Igloo France, en plus de ses nombreux avantages, est un isolant particulièrement compétitif et dont la mise en œuvre est rapide : la rénovation de l’isolation des combles perdus d’une maison individuelle nécessite moins d’une journée et le ressenti de confort est immédiat. De par sa composition, la ouate de cellulose Igloo France a le taux de poussière de plus faible lors de l’application, afin d’obtenir une meilleure homogénéité et une maîtrise de la hauteur soufflée, de ne pas altérer la visibilité, d’optimiser la rentabilité et la productivité et garantir un meilleur confort pour les applicateurs.

Une offre complète pour les professionnels

La ouate de cellulose Igloo France est un produit haute qualité qui répond à de nombreuses normes françaises et européennes : ACERMI, FDES, label Produit Biosourcé, normes CE. La société propose également aux professionnels du bâtiment (plaquistes, charpentiers, spécialistes de l’isolation) une offre globale : ouate de cellulose, cardeuses-souffleuses Krendl, capots de protection pour spots encastrés, valorisation des CEE.

Afin de garantir une mise en en œuvre de qualité, Igloo France Cellulose propose un accompagnement technique et des formations théoriques et pratiques, à ses applicateurs, basées sur les DTU et avis CSTB en vigueur. La société met également à disposition de ses clients un guide d’application de la ouate de cellulose, en soufflage dans les combles perdus, comme en insufflation dans les planchers, murs et rampants. La ouate de cellulose Igloo France est éligible à Ma Prime Rénov’ et aux certificats d’économies d’énergies.

Pour en savoir plus exit_to_app