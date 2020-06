Pour répondre aux tendances actuelles qui font la part belle aux grandes surfaces vitrées, K•LINE lance une nouvelle génération de baie en grandes dimensions et à l’effet bilame maîtrisé. Disponible en 2 rails 2 vantaux ou 3 rails 3 vantaux, jusqu’à 2,70 m de haut pour 5,40 m de large, cette nouvelle baie en aluminium conserve ses performances exceptionnelles, sa finesse et son design épuré !

UN EFFET BILAME ENFIN MAÎTRISÉ

La dilatation des menuiseries est un phénomène naturel qui apparait surtout sur les coulissants à l’isolation performante lors d’une exposition prolongée au soleil. Appelée “effet bilame”, cette déformation peut momentanément rendre difficile l’ouverture ou la fermeture des baies.

K•LINE a développé une nouvelle conception mécanique brevetée pour ses coulissants et galandages, pour un effet bilame enfin maîtrisé !

UN COULISSANT GRANDES DIMENSIONS

3,60 m de large x 2,70m de haut en 2 rails 2 vantaux

5,40 m de large x 2,70m de haut en 3 rails 3 vantaux

DES PERFORMANCES OPTIMALES

Uw 1,4 W/m².K en double vitrage

Uw 1,2 W/m².K en triple vitrage

Excellente tenue au vent, même face à la mer : classement A*4 E*6B V*A3.

UNE SÉCURITÉ RENFORCÉE



Le nouveau coulissant bénéficie d’une fermeture multipoint (jusqu’à 4 points de verrouillage pour les dimensions supérieures à 2,45 m) et d’une double sécurité anti-dégondage.



UN DESIGN ÉPURÉ



La finesse des lignes de la nouvelle baie coulissante, véritable signature K•LINE, lui confère un design particulièrement épuré, souligné par une nouvelle poignée à l’esthétique discrète et raffinée.



MOTORISATION ET PILOTAGE À DISTANCE



Afin de préserver le confort des utilisateurs, malgré ses grandes dimensions (et donc son poids), cette nouvelle génération de coulissants K•LINE sera disponible en version motorisée, et pilotable à distance (Awards de l’innovation BATIMAT 2019), courant 2020.