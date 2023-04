Nouvelle chaux blanche naturelle de haute qualité Lafarge Ancesthral® NHL 5

Souple et agréable à travailler grâce à sa finesse maîtrisée. Ancesthral® peut être utilisée dans la fabrication de mortiers et de bétons. Elle s'emploie pour réaliser des enduits (intérieurs et extérieurs), de la maçonnerie (montage d'éléments de maçonnerie, en pierres dures notamment ; pose de pierres naturelles ou du carrelage en terre cuite, scellement d'éléments de toiture...), ou encore pour la fabrication de béton de chaux.

Ancesthral® NHL 5, la chaux de tous les superlatifs

D’une régularité exemplaire, Ancesthral® se caractérise par une forte teneur en calcium et en silicates.



Grâce à sa blancheur exceptionnelle, Ancesthral® magnifie la couleur naturelle des sables et des pigments utilisés. Sa transparence met alors en valeur les couleurs du patrimoine et le savoir-faire des professionnels.



En tant que chaux hydraulique naturelle, Ancesthral® répond aussi favorablement à la préservation de l’environnement. Son cycle de vie long au cœur de l’ouvrage lui permet de se carbonater et ainsi de capter une partie du CO 2 émis lors de sa fabrication.

Des professionnels de la rénovation déjà convaincus

« Elle accroche bien, même avec de la charge importante. Elle permet de répondre à des chantiers classés Patrimoine historique ». Fabien DRAPEAU, chef d’entreprise Fabien DRAPEAU maçonnerie et restauration, applicateur à Chevry (01).



« Utilisé en mortier, le mélange reste homogène dans la cuve de la machine à projeter, sans avoir besoin d’ajouter des produits de type entraineur d'air ». Nils PAYET DESCOMBES, chef d’entreprise de maçonnerie générale, applicateur à Alba-la-Romaine (07).

La famille des chaux Lafarge s’agrandit

Ancesthral® rejoint la famille des chaux naturelles Lafarge, complétant les chaux hydrauliques naturelles Nathural® (NHL 3,5) et Crualys® (NHL 2), déjà reconnues sur le marché français et à l’international.



La gamme des chaux Lafarge s’élargit ainsi à 5 références : 3 chaux naturelles, 2 chaux formulées, Tradibat® 85 (chaux grise, résistante et réactive), et enfin Tradifarge® Plus (chaux blanche à résistance élevée).



La nouvelle chaux est conditionnée en sac de 25 kg comme toutes les chaux Lafarge.



Ancesthral® sera disponible à la vente dans les points de distribution habituels partout en France, dès le 18 avril 2023.

Lafarge, chaufournier depuis près de 200 ans

La production de chaux est la plus ancienne des activités de Lafarge. Ses chaux hydrauliques, naturelles et formulées, sont fabriquées à l’usine de Cruas, située en Ardèche. Elles sont reconnues pour leur régularité exceptionnelle et surtout pour leur blancheur naturelle. Les qualités uniques des chaux Lafarge sont dues à la roche provenant de la carrière St-Victor, fief historique de l’entreprise, située à 20 km de Cruas. Naturellement pure, cette roche a une composition idéale en calcaire et en silice permettant de se passer d’ajout.

