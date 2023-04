Comptoir CVC inaugure son nouveau centre de formation dédié aux PAC air/eau Hitachi

Une inauguration sous le signe de la convivialité et du partenariat

C’est à l’occasion d’une grande soirée d’inauguration placée sous le signe de la convivialité que Gilles SIMONESSA (président de TECCONTROL et de comptoir CVC) et ses équipes, ont conviés leurs clients et partenaires à venir découvrir leur tout nouveau centre de formation technique dédié aux PAC air/eau Hitachi.



Ce 8ième centre de formation agréé Hitachi dans l’hexagone, vient renforcer et consolider encore davantage ce concept unique en France des comptoirs Hitachi Cooling & Heating.



Également présents à l’évènement, Blanca SEBASTIA (Vice Présidente et Directrice Générale Europe Johnson Controls-Hitachi), Pierre BERRY (Directeur Général France Johnson Controls- Hitachi) ainsi que Joël RENAULT (Fondateur de Delta Dore) et Pascal PORTELLI (Président du Directoire Delta Dore). Ensemble, ils ont rappelé leur engagement total dans le développement de solutions toujours plus intelligentes, économes en énergie et à faible empreinte carbone.

En témoigne le récent partenariat entre les deux marques pour répondre aux enjeux de la RE2020. Une solution Hitachi X Delta Dore disponible en fin d’année 2023.

L’ensemble de la gamme Yutaki, installée et en fonctionnement

Depuis plusieurs années déjà, Comptoir CVC investit dans la formation et dispose d’un formateur dédié au sein du Comptoir de Rennes, Fabien Leclerc, qui intervient depuis plus de 5 ans.

Les formations proposées concernent exclusivement la gamme de PAC Air/Eau Hitachi, sur une superficie totale de 150 m2. Toutes les PAC de la gamme Yutaki* sont présentes, et en fonctionnement, dans une partie atelier de 90m2 pour assurer la partie pratique. Une salle de cours de 60m2 attenante permet d’aborder également les notions plus théoriques.

Ces formations permettent aux clients installateurs de maîtriser et suivre l’évolution des technologies des PAC air/eau Hitachi depuis l’installation et la mise en service jusqu’au dépannage.

Comptoir CVC, un acteur qui se développe

Présent depuis plus de 5 ans dans la distribution de solutions durables, le Comptoir CVC est le partenaire exclusif Hitachi sur le grand Ouest.



L’entreprise poursuit sa croissance en misant énormément sur la formation et la montée en compétence des professionnels. Fort de ses 8 points de vente, le Comptoir CVC accompagne au quotidien un réseau d’installateurs professionnels, promoteurs et bureaux d’étude, grâce à une équipe qui se densifie et qui comptabilise désormais 70 personnes.

Les comptoirs Hitachi, un réseau d’experts en pleine expansion

Véritables spécialistes des énergies renouvelables et des gammes Hitachi, chacun des 80 comptoirs agréés, répartis aux quatre coins de la France, sont en mesure d’apporter une réelle expertise technique et de proposer à leurs clients un service de proximité et une offre complète, de l’avant- vente à l’après-vente. Témoin de ce succès, les 11 nouveaux comptoirs qui ouvriront leurs portes sur l’année 2023.

* Yutaki S et S Combi, Yutaki M, Yutaki S80, ainsi que la nouvelle gamme Yutaki H à liaisons hydrauliques.

